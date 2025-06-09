عائلة الأسير ماتان إنجرست ستنشر الليلة توثيقا جديدا عن تعرضه للضرب الوحشي وقت اختطافه

أعلنت عنات إنجرست، والدة الجندي الأسير ماتان إنجرست، اليوم (الاثنين)، أن العائلة ستنشر مساء اليوم تسجيلاً توثيقيًا صادمًا عن عملية الضرب الوحشي التي ارتكبها بحقه مسلحو حماس أثناء اختطافه صباح السابع من أكتوبر. وكتبت: "عشرات الإرهابيين ضد جندي واحد. أجبرت نفسي أمس على مشاهدة الفيديو كاملًا لأول مرة. ماتان جريح وينزف، حياته في خطر - ونحن مضطرون لعرض المشاهد الصعبة على الجمهور".

وبحسب قولها، خرجت العائلة في الأسابيع الأخيرة في مهمة لجمع الأدلة حول الحالة الصحية لابنها، واكتشفت فجوات كبيرة بين ما قيل لها وبين الواقع فعليا: "بينما لم يكن رئيس الوزراء يعلم حتى بإصابة ماتان، اكتشفنا أنه كان يعاني من حروق مفتوحة والتهابات وعدوى وحمى. تلقينا أدلة واضحة على التعذيب - بما في ذلك الصدمات الكهربائية. لذلك، لم يكن أمامنا خيار سوى إظهار ما حدث بالفعل".

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أوضحت العائلة أنها ما كانت ترغب في نشر الوثائق، لكنها تشعر أنه لا خيار أمامها: "لقد نُسيت قصة إصابة ماتان الخطيرة لمجرد أنه جندي، وحُرم من توصيفه "حالة إنسانية". يجب ألا نسمح بالتخلي عنه مرة أخرى".

ماتان إنجرست، المولود عام ٢٠٠٢ في مدينة كريات بياليك، اختُطف من دبابة مشتعلة في كيبوتس ناحال عوز (على حدود غلاف غزة) بعد تعرض أصدقائه للقتل أو الاختطاف. وهو مفقود منذ ذلك الحين، وفي الأشهر الأخيرة، نُشرت شهادات قاسية عن حالته، بما في ذلك وصفٌ للضرب والتعذيب الجسدي والنفسي، وإساءة معاملة شديدة. في أبريل/نيسان، نُشرت عدة صور من واقعة اختطاف ماتان، خلال سحبه من داخل دبابة مشتعلة.