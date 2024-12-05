تغطية متواصلة|| بلينكن: نرى جدية من جانب إسرائيل بشأن الصفقة

اليوم 426 من الحرب: قوات الفرقة 91 التابعة للجيش الإسرائيلي، تواصل عملياتها في جنوب لبنان، اليوم (الخميس) أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن المقاتلين دمروا عشرات الأمتار من الأنفاق، والتي تضمنت عين نفق، لإطلاق النار على إسرائيل. وأفاد تقرير، بأن مصر تنتظر رد إسرائيل على مقترحها، بشأن اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة. وحذر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيحاي أدرعي السكان اللبنانيين قائلاً: "لا تصلوا إلى الخط الجنوبي للقرى".

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، بنظيره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قال: "نرى فرصة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة. إسرائيل جادة". shlo mn الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: متابعة للبلاغ الذي تم تلقيه في وقت سابق اليوم، عن نشاط مشبوه على الحدود الأردنية – تم استبعاد شبهة التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقًا في شبهة تسلل على الحدود الأردنية – جنوب البحر الميت، وتم إرسال قوات عديدة إلى مكان الحادث. مدّر مقاتلو الفرقة 91 التابعة للجيش الإسرائيلي، البنية التحتية تحت الأرض، وقضوا على مسلحين في جنوب لبنان. وفي إطار العمليات في المنطقة، قام اللواء 188 بتدمير عشرات الأمتار من الأنفاق مع عين نفق يؤدي إلى موقع إطلاق نار يستهدف البلدات الإسرائيلية. كما تم العثور على العديد من الأسلحة، بما في ذلك قذائف هاون وصواريخ. وقامت القوات الهندسية العسكرية الإسرائيلية، بتدمير البنية التحتية. IDF بيان جديد من الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيحاي أدرعي إلى سكان لبنان: "لا تصلوا إلى خط القرى الجنوبي" IDF https://x.com/i/web/status/1864512489825673702 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . https://x.com/i/web/status/1864535147447504924 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . عرض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، كتبًا قال إنها كتب يتعلم بها التلاميذ في أراضي السلطة الفلسطينية. وقال دانون إن هذه الكتب "تدعم الإرهاب" وانتقد دانون السفراء في في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: "السلطة الفلسطينية تدعم 'الإرهاب' و'جرائم' حماس. ودعم بلدانكم للسلطة الفلسطينية يضفي الشرعية على 'الإرهاب'". تقرير لبناني: المبعوث الأميركي للمفاوضات في لبنان عاموس هوخشتين يزور بيروت قريباً، للإشراف على أعمال لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. كما أفادت التقارير أن الحكومة اللبنانية ستطلب من اللجنة الضغط على إسرائيل لوقف تفجير المنازل في القرى اللبنانية، وسحب الجيش الإسرائيلي قبل نهاية فترة الستين يوما، حتى يتمكن السكان من العودة اللبنانيين إلى منازلهم. AP ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مصر تنتظر رد إسرائيل على اقتراحها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أفادت التقارير أن القاهرة حذرت كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن "الرفض يعني الدخول في نفق مظلم، مع عدم وجود أمل في إنقاذ المختطفين الإسرائيليين أحياء".