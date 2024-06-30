يتواصل القتال في غزة وسائر الجبهات الملحقة في إطار الحرب التي أشعل فتيلها هجوم 7 أكتوبر لليوم الـ268 على ضوء الإعلان أمس عن سقوط جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين على نحو خطير وسط مظاهرات السبت التي تنظم أسبوعيا بدعوة إلى إنهاء الحرب واستعادة المخطوفين.

وتعقيبا على تقارير تتعلق بمحاولات أميركية لجسر الهوة بين إسرائيل وحماس قال مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة أنباء العرب "العالم العربي"، الليلة الماضية، إن التغييرات الأمريكية الجديدة على مقترح الرئيس بايدن بشأن اتفاق للتعامل مع إطلاق سراح المختطفين هي "عبارات غامضة". وشدد المسؤول الكبير أيضًا على أن الولايات المتحدة تعد شفهيًا بوقف الحرب وتعد بذلك كتابيًا للوسطاء - لكن هذا خارج نطاق الاقتراح وبدون التزام إسرائيلي واضح بشرط الحرب. وزعم هذا المسؤول أنه لا يوجد أي تقدم جديد لسد الفجوة بين ما عرض على حماس وما حصلت عليه حماس.

وقال مسؤول كبير آخر في حماس لوكالة الأنباء العربية إن الرسالة الأمريكية الجديدة التي تم تسليمها للوسطاء في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تضمنت تغييرات طفيفة على فقرتين في الاقتراح الذي أعلنه بايدن.

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