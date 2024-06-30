التغطية متواصلة| استمرار العمليات العسكرية في منطقة الشجاعية بالتزامن مع القتال في رفح وبوسط قطاع غزة
قال مسؤول كبير في حماس إن الرسالة الأميركية الجديدة التي تم تسليمها للوسطاء في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تضمنت تغييرات طفيفة على فقرتين في الاقتراح الذي أعلنه بايدن
يتواصل القتال في غزة وسائر الجبهات الملحقة في إطار الحرب التي أشعل فتيلها هجوم 7 أكتوبر لليوم الـ268 على ضوء الإعلان أمس عن سقوط جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين على نحو خطير وسط مظاهرات السبت التي تنظم أسبوعيا بدعوة إلى إنهاء الحرب واستعادة المخطوفين.
وتعقيبا على تقارير تتعلق بمحاولات أميركية لجسر الهوة بين إسرائيل وحماس قال مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة أنباء العرب "العالم العربي"، الليلة الماضية، إن التغييرات الأمريكية الجديدة على مقترح الرئيس بايدن بشأن اتفاق للتعامل مع إطلاق سراح المختطفين هي "عبارات غامضة". وشدد المسؤول الكبير أيضًا على أن الولايات المتحدة تعد شفهيًا بوقف الحرب وتعد بذلك كتابيًا للوسطاء - لكن هذا خارج نطاق الاقتراح وبدون التزام إسرائيلي واضح بشرط الحرب. وزعم هذا المسؤول أنه لا يوجد أي تقدم جديد لسد الفجوة بين ما عرض على حماس وما حصلت عليه حماس.
وقال مسؤول كبير آخر في حماس لوكالة الأنباء العربية إن الرسالة الأمريكية الجديدة التي تم تسليمها للوسطاء في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تضمنت تغييرات طفيفة على فقرتين في الاقتراح الذي أعلنه بايدن.
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صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الحدودية شمال إسرائيل
استمرار العمليات العسكرية في منطقة الشجاعية بالتزامن مع القتال في رفح وبوسط قطاع غزة
تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في منطقة الشجاعية بالتزامن مع القتال في منطقة رفح وفي وسط قطاع غزة، حيث تم تدمير موقع لإطلاق قذائف الهاون تم الكشف عنه في عين نفق في رفح.
وهاجمت قوات الفرقة 98 بالطيران عشرات البنى التحتية في منطقة الشجاعية. وعثر مقاتلو الفرقة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، على أسلحة وداهموا مبان قتالية تم تفخيخها وقضوا على عدد من المسلحين.
وتواصل قوات الفرقة 162 نشاطها في منطقة رفح، وقضت خلال اليوم الأخير على عدد من المسلحين في مواجهات مختلفة، كما دمرت عيون أنفاق في المنطقة، كما تم أمس السبت تدمير منصة لإطلاق قذائف الهاون تم العثور عليها داخل عين نفق بمدينة رفح. فيما تواصل قوات الفرقة 99 القتال وسط قطاع غزة، وتنفذ مداهمات وتدمر البنى التحتية في المنطقة.
وزير الخارجية يسرائيل كاتس يعزي جلالة الملك محمد السادس بوفاة والدته: "إنا لله وإنا إليه راجعون"
نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، على منصة اكس تعزية وجهها للملك محمد السادس بوفاة والدته.
تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
نقدم صلاة من أجل صعود روح الفقيدة برحمات كثيرة - إلى السماء وجعل الله الجنة مثواها.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
https://x.com/i/web/status/1807310813398503654
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تقرير: أكثر من 115 ألف فلسطيني عبروا الحدود إلى مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول
صرحت السفارة التابعة للسلطة الفلسطينية في القاهرة بأن أكثر من 115 ألف فلسطيني من سكان غزة عبروا الحدود إلى مصر منذ بداية الحرب، بعد أحداث السابع من أكتوبر، وفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بالرغم من السياسة المعلنة بعدم السماح بهجرة الفلسطينيين. وبحسب التقرير، تم استقبال عدة آلاف منهم للعلاج في المستشفيات، لكن معظم اللاجئين وصلوا بمساعدة السفارات الأجنبية أو "كسائحين" واستقروا هناك بدون وضع قانوني.