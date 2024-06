وزير الخارجية يسرائيل كاتس يعزي جلالة الملك محمد السادس بوفاة والدته: "إنا لله وإنا إليه راجعون"

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، على منصة اكس تعزية وجهها للملك محمد السادس بوفاة والدته.

تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

نقدم صلاة من أجل صعود روح الفقيدة برحمات كثيرة - إلى السماء وجعل الله الجنة مثواها.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

https://x.com/i/web/status/1807310813398503654