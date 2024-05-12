العميد يوغيف بار شيشت يتعرض للإصابة بجروح متوسطة جراء إطلاق نار الجمعة في قطاع غزة

أصيب نائب مراقب المنظومة الأمنية المقدم يوغيف بار شيشت، الجمعة الماضية، بجراح متوسطة جراء شظايا إطلاق نار في قطاع غزة، وهو يخضع للعلاج في احد المسستشفيات على ما أكد الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد).

تعرض بار شيشت للإصابة في منطقة الزيتون، حيث شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا عملية واسعة النطاق ضد حماس. وكان الضابط بار شيشت قد رافق القائد العسكري للواء ناحال خلال العملية جريا على عادة التزم بها الضباط القتاليون، بالانضمام الى المقاتلين للمساعدة أو استبدال رؤساء الكتائب ورؤساء الفرق بحال أصيبوا.

يشار إلى أن خمسة من مقاتلي ناحال في حي الزيتون، قُتلوا نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بعدما عاد على ضوء استئناف حماس نشاطها في ذلك المكان.

قبل حوالي عامين، بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس لواء ناحال، قال العميد بار شاشيت في حديث مع واينت: "لقد تم نسج لواء ناحال في قصص معارك هذا البلد لسنوات عديدة في جميع العمليات والحروب. نحن موجودون في كل مكان وعادة ما نحقق نتائج جيدة".

قبل تعيين بار شيشت في منصب نائب مراقب جهاز الدفاع، شغل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، ونائب قائد مصانع الصلب، وقائد لواء يوآف، وضابط عمليات القيادة الجنوبية. وفي مايو/أيار 2014 أيضًا، تم تعيينه قائدًا للكتيبة 50، وقادها في عملية "شوفو أحيم" وعملية "الجرف الصامد".