محلل عسكري إسرائيلي: التقديرات أن حزب الله استهدف القاعدة 8200 بصاروخ باليستي

مدى صواريخ حزب الله يتوسع: أطلق صباح اليوم (الأربعاء) صاروخ أرض- أرض لبنان، أدى إلى تشغيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب وبلدات عديدة في منطقة الشارون. المحلل العسكري لقناة i24NEWS العبرية وقناة يديعوت أحرونوت قال إن "يوجد لدى المنظومة الأمنية تقديرات عالية أن القذيفة استهدفت القاعدة 8200 في مركز البلاد". واستخدم خلال إعتراض الصاروخ المنظومة مقلاع داوود (منظومة بين القبة الحديدية والسهم)، وهي التي اعترضت الصاروخ من لبنان.

ويشار إلى أن حزب الله أصدر بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن إطلاق صاروخ باليستي تجاه وسط إسرائيل وزعم أن الصاروخ "تجاه مقر الموساد" وزعم التنظيم أن "المقر مسؤول عن تفجيرات أجهزة الاتصالات واللاسلكي واغتيال قادة التنظيم".

وتطرق في حديثه الى الأرقام المتعلقة بإعادة التأهيل للجنود الإسرائيليين بعد معاناتهم من اضرار نفسية وقال :"من بين 10 آلاف جندي توجهوا الى كل ما يتعلق الى قسم التأهيل منذ بداية الحرب، 2500 توجهوا لكل ما يتعلق بالمجال النفسي- ثلثهم لم يكونوا مصابين جسديا ونفسيا بنفس الوقت".