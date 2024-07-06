هل نحن بالطريق إلى حكم عسكري في غزة؟ الكشف لأول مرة عن وثيقة "اليوم التالي" الموضوعة أمام الكابينيت الإسرائيلي

بعد وقت قصير من السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قدم أربعة باحثين إسرائيليين وثيقة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابينيت ، بعنوان "من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل"، والتي، حسب رأيهم، تقدم حلاً للقضية الكبرى: من سيحكم غزة في اليوم التالي؟

وكشف خلال برنامج "كابينت الجمعة" على شاشة i24NEWS العبرية، تفاصيل الوثيقة. الشرط الأول الذي تطرحه وما تتطلبه – هزيمة حماس الكاملة – والذي يثير السؤال: هل نحن في الطريق إلى نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟

الوثيقة - التي وصفها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بـ "الرائعة" - تفترض افتراضين أساسيين: الأول هو أنه بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها "منظمة إرهابية" مثل حماس . والافتراض الأساسي الثاني هو -. وأن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.

وقال البروفيسور داني أورباخ، أحد معدي الوثيقة العسكرية: "هذان الافتراضان يؤديان إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة للتحول في غزة" وتابع "لكن من أجل ذلك، تحتاج إسرائيل إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين".

ولكن ماذا يشمل هذا التحول؟ من أجل الوصول إلى جذور الأمر، قام الباحثون الأربعة بدراسة حالات مماثلة في التاريخ - اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج.

والحالات الأولى ــ ألمانيا واليابان ــ تشكلان مثالين للنجاح الباهر. ويبدو أن ما أدى إلى التغيير الشامل في المجتمعات المدنية في هذه البلدان، التي كانت كما نعلم تحمل أيديولوجية قاتلة، هو الهزيمة الكاملة. وتشمل هذه الهزيمة نزع سلاح وإزالة الآليات السامة للحكم. وبعد ذلك، ووفقاً لدراسة البلدان المذكورة، هناك حاجة إلى إعادة الإعمار - وهو أمر ضروري لتجديد القبول في "أسرة الأمم" وإعادة التأهيل. ويتم ذلك بمساعدة اجتثاث التطرف من الأفكار الأيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم، وإجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها.

وقال هنغبي في مقابلة: "سيتعين على الفلسطينيين أن يخرجوا من داخلهم قادة مهتمين بالازدهار والنمو والإدارة - وليس بتجربة الجهاد وتشجيع الكراهية لإسرائيل".

وتؤكد الوثيقة - أنه حتى لو كانت إسرائيل لا ترغب في حكم غزة، وتفضل إقامة حكومة مدنية أخرى في القطاع، فإن خيار الحكم العسكري يجب أن يطفو الى فوق - خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ ما هو مكتوب في الوثيقة. والقضاء على البنية التحتية المدنية الإسلامية المتشددة في القطاع - والتي تصاعدت أكثر مع استيلاء حماس على السلطة في حزيران/يونيو 2007، حتى تطورت ونضجت بعد هجمات السابع من أكتوبر.

وذكرت الوثيقة أنه بهذه الطريقة فقط سيتم وقف دفع الأموال لمن وصفتهم "بالإرهابيين" وكذلك"البرامج التحريضية" وإنه "بهذه الطريقة فقط يمكن التأكد من أن براعم حماس لن تتفتح مجددا وتدعو الى قتل اليهود بصورة عشوائية".