وزير إسرائيلي : "غزة تُمحى، وكلها ستصبح يهودية"

أثار وزير التراث، عميخاي إلياهو، ضجةً كبيرةً اليوم (الخميس) بعد أن قال في مقابلةٍ مع إذاعة "كول بيراما" إن "الحكومة تُسارع إلى محو غزة، والحمد لله أننا نمحو هذا الشر. ستكون غزة بأكملها يهودية". وأضاف: "لا داعي للقلق بشأن الجوع في القطاع. لقد جُنّ جنوننا".

لم تتأخر ردود الفعل في الساحة السياسية، إذ صرّح زعيم المعارضة يائير لابيد: "كلام الوزير إلياهو هجوم أخلاقي وكارثة إعلامية. لن تُقنع إسرائيل العالم أبدًا بعدالة حربنا على الإرهاب ما دمنا نقود حكومة أقلية متطرفة بوزراء يُقدّسون الدم والموت. مقاتلو الجيش الإسرائيلي لا يُقاتلون، ويُقتلون، ويُصابون لإبادة المدنيين. إنهم يُقاتلون لإعادة المخطوفين وضمان أمن إسرائيل".

غرّدت رئيسة كتلة حزب العمل - الديمقراطيون، النائبة إفرات ريتان، قائلةً: "وزيرٌ في الحكومة يدعو علنًا إلى ارتكاب جرائم حرب خطيرة. هو ليس معارضًا، ولا عضوًا سابقًا، ولا مُغرّدًا. بل شخصيةٌ محوريةٌ في السلطة التنفيذية. إلياهو رجلٌ خطير، وأطالب الحكومة بإدانةٍ قاطعةٍ لتصريحاته. كلماته بذيئةٌ ومُقززة، ولن نقبل بدفع ثمن جرائم هذه الحكومة الفظيعة".

https://x.com/i/web/status/1948362680219189393