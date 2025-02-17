إسرائيل ستفرج عن أطفال ونساء من غزة اعتقلوا مقابل استعادة 4 جثامين لمختطفين

هؤلاء الأطفال والنساء تم اعتقالهم بعد 8.10 كما سيتم الإفراج عن مختطفين أحياء السبت

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
الحشود في ساحة المختطفين
الحشود في ساحة المختطفينPaulina Patimer, Headquarters of the Families of the Kidnapped

بعد تدخل دول الوسطاء، تستعد إسرائيل لاستقبال أربع حتى خمس جثامين لمختطفين، بعضهم قُتل في أسر حماس - في وقت مبكر من يوم الخميس هذا. وبدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل الاستعدادات لتسليم الجثامين. بالإضافة إلى ذلك، هناك محاولة لتبكير إطلاق سراح المختطفين الستة الأحياء حتى يوم السبت، وفي مقابل الجثامين سيفرج عن أطفال ونساء اعتقلوا بعد 8.10.

Video poster
سكان قطاع غزة يعربون عن أملهم بوقف الحرب ووقوف العالم إلى جانبهم

وبحسب الخطط فإن حماس ستقوم بنقل أسماء المختطفين الذين قتلوا في الأسر في ساعات الصباح من يوم الخميس. وستنتظر سيارات الإسعاف التابعة للجيش الإسرائيلي عند نقطة الالتقاء المتفق عليها، ومن هناك سيتم نقل الجثامين مباشرة إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليها بدقة.

وشدد المسؤولون المشاركون في العملية على أنه فقط بعد التحقق من هويات المختطفين واستكمال عملية تحديد الهوية الرسمية، ستقوم السلطات المختصة في إسرائيل بإبلاغ عائلات المختطفين بشكل نهائي.

في المقابل، من المتوقع أن تجري يوم السبت الدفعة السابعة من صفقة المختطفين، والتي في إطارها سيتم الإفراج عن ثلاثة مختطفين أحياء ولم يتم الإعلان عن هوياتهم. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات