إسرائيل ستفرج عن أطفال ونساء من غزة اعتقلوا مقابل استعادة 4 جثامين لمختطفين

بعد تدخل دول الوسطاء، تستعد إسرائيل لاستقبال أربع حتى خمس جثامين لمختطفين، بعضهم قُتل في أسر حماس - في وقت مبكر من يوم الخميس هذا. وبدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل الاستعدادات لتسليم الجثامين. بالإضافة إلى ذلك، هناك محاولة لتبكير إطلاق سراح المختطفين الستة الأحياء حتى يوم السبت، وفي مقابل الجثامين سيفرج عن أطفال ونساء اعتقلوا بعد 8.10.

وبحسب الخطط فإن حماس ستقوم بنقل أسماء المختطفين الذين قتلوا في الأسر في ساعات الصباح من يوم الخميس. وستنتظر سيارات الإسعاف التابعة للجيش الإسرائيلي عند نقطة الالتقاء المتفق عليها، ومن هناك سيتم نقل الجثامين مباشرة إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليها بدقة.

وشدد المسؤولون المشاركون في العملية على أنه فقط بعد التحقق من هويات المختطفين واستكمال عملية تحديد الهوية الرسمية، ستقوم السلطات المختصة في إسرائيل بإبلاغ عائلات المختطفين بشكل نهائي.

في المقابل، من المتوقع أن تجري يوم السبت الدفعة السابعة من صفقة المختطفين، والتي في إطارها سيتم الإفراج عن ثلاثة مختطفين أحياء ولم يتم الإعلان عن هوياتهم.