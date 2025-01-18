القائمة تشمل الزبيدي والبرغوثي: قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في الصفقة

بعد إقرار صفقة الاختطاف الليلة (بين الجمعة والسبت) من قبل الحكومة بأغلبية 24 وزيرا مقابل 8 معارضين، نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة بأسماء 735 سجينا ومعتقلا أمنيا من المقرر إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحماس. ويشار إلى أن القائمة تشمل معتقلين يقضون بعدد من الأحكام المؤبدة بعد مشاركتهم بعمليات عدائية قتل بها إسرائيليون.

القائمة الكاملة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية

وبحسب الخطة التي نشرتها الحكومة، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 737 معتقلًا أمنيًا يقبعون في مصلحة السجون، بالإضافة إلى 1167 من سكان قطاع غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهم محتجزون لدى مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي. وإجمالا، هناك 1904 معتقلا، من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، والتي من المفترض أن تتم خلال الـ 42 يوما المقبلة ابتداء من الغد.

ومن بين المعتقلين البارزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة زكريا الزبيدي البالغ من العمر 49 عامًا، والذي تم اعتقاله عام 2019 بعد تورطه في عدة هجمات إطلاق نار في منطقة بيت إيل. وفي سبتمبر/أيلول 2021، هرب الزبيدي من سجن الجلبوع مع خمسة سجناء آخرين، وبعد أقل من أسبوع تم القبض عليه والحكم عليه بالسجن خمس سنوات. ويعتبر الزبيدي مسؤولا عن الهجوم على فرع الليكود في بيسان عام 2002 والذي قتل فيه 6 أشخاص.

ومن لا يزال على قائمة المفرج عنهم هو أحمد البرغوثي - قائد الذراع العسكري لفتح في منطقة رام الله، والذي يقضي 13 حكماً بالسجن المؤبد. وأدين البرغوثي بقتل 12 إسرائيليا في سلسلة من الهجمات الانتحارية خلال الانتفاضة الثانية، بما في ذلك الهجوم على مطعم "سي فود ماركت" في تل أبيب.

المعتقل الآخر الذي سيتم إطلاق سراحه كجزء من المرحلة الأولى من صفقة الرهائن هو محمود عطا الله، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بالإضافة إلى 15 عامًا لقتل امرأة فلسطينية يشتبه في تعاونها مع إسرائيل.

كما صرح مصدر مطلع على التفاصيل لشبكة "قدس" الفلسطينية قبل قليل، إنه سيتم في المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح 86 معتقلا فلسطينياً من قطاع غزة، من أصل 189 سجين اعتقلوا قبل 7 أكتوبر.

كما سيتم إطلاق سراح 150 معتقلا محكوم عليهم بالمؤبد و100 سجيناً آخرين مقابل الجنديات المختطفات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق سراح 135 معتقلا محكومًا عليهم بالسجن لفترات طويلة و15 معتقلا بالسجن المؤبد مقابل المختطفين المرضى وكبار السن. كما سيتم إطلاق سراح 110 معتقلا محكوم عليهم بالمؤبد مقابل تسعة مختطفين إسرائيليين و60 معتقلا من سجون إسرائيل و1000 معتقل من قطاع غزة، اعتقلوا بعد 7 أكتوبر مقابل هشام السيد وأفرا منغيستو.