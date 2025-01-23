مسؤول فلسطيني كبير من غزة لـi24NEWS : مصر ستتولى مهمة إعادة إعمار قطاع غزة

تطرق مسؤول فلسطيني صاحب منصب إداري في غزة في حديثه لـi24NEWS لمحادثات بين الفصائل الفلسطينية والسلطات المصرية تناولت إقامة لجنة إدارة للقطاع في اليوم التالي بعد الحرب.

وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إنه :"في المحادثات التي جرت بين السلطات المصرية والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس، وتناولت إقامة لجنة لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي من الحرب، أبرمت تفاهمات مفادها أن مصر ستحصل على عقود إعادة إعمار قطاع غزة، والتي ستدار من قبل لجنة الدعم".

ووفقا للمسؤول فإن مصر قالت إن "شركات مرتبطة بالجيش المصري ستكون جاهزة أن تأخذ على عاتقها مهمة إعادة الإعمار بما يشمل نقل آلاف البيوت المتنقلة إلى القطاع".

ويشار إلى أن وزارة العمل التابعة لحماس في غزة نشرت أمس روابط، يمكن عن طريقها التسجيل للحصول على موقع في الدور للحصول على حق استلام منازل متنقلة.