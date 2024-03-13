السيسي بعد تصريح غالانت: "مصر تحذر من المخططات الإسرائيلية لشن هجوم في رفح"

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء من المخططات الإسرائيلية لشن هجوم في رفح حيث يوجد أكثر من مليون فلسطيني". جاءت أقوال السيسي عقب تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أثناء زيارته اليوم لشمال قطاع غزة حيث توعد مسلحي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر بالوصول إليهم في كل مكان في غزة وفي أي مكان في الشرق الأوسط.

تردد القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيراتها بالنسبة لرغبتها الأكيدة في شن عملية برية في رفح عاجلا أم آجلا، بينما أثارت هذه التصريحات ردود أفعال غاضبة وتحذيرية من عدد من القادة الأوروبيين وانضمت الولايات المتحدة إلى جوقة المحذرين على ضوء الضغوط التي تُمارس على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال مؤخرا: "الهجوم على رفح خط أحمر".

مع ذلك، فإن إسرائيل تؤكد أنها لن تتنازل عن إنهاء القتال في رفح بوصفها المعقل الأخير لقادة حماس ومسلحيها. وأكد نتنياهو في أكثر من مناسبة أن عدم خوض المعركة في رفح يعني خسارة الحرب وهذا ما لن يسمح به.