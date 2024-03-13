السيسي بعد تصريح غالانت: "مصر تحذر من المخططات الإسرائيلية لشن هجوم في رفح"

تردد القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيراتها بالنسبة لرغبتها الأكيدة في شن عملية برية في رفح عاجلا أم آجلا

i24NEWS
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في قصر الاتحادية بالقاهرة، الأحد 15 أكتوبر 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في قصر الاتحادية بالقاهرة، الأحد 15 أكتوبر 2023AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء من المخططات الإسرائيلية لشن هجوم في رفح حيث يوجد أكثر من مليون فلسطيني". جاءت أقوال السيسي عقب تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أثناء زيارته اليوم لشمال قطاع غزة حيث توعد مسلحي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر بالوصول إليهم في كل مكان في غزة وفي أي مكان في الشرق الأوسط

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تردد القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيراتها بالنسبة لرغبتها الأكيدة في شن عملية برية في رفح عاجلا أم آجلا، بينما أثارت هذه التصريحات ردود أفعال غاضبة وتحذيرية من عدد من القادة الأوروبيين وانضمت الولايات المتحدة إلى جوقة المحذرين على ضوء الضغوط التي تُمارس على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال مؤخرا: "الهجوم على رفح خط أحمر".

مع ذلك، فإن إسرائيل تؤكد أنها لن تتنازل عن إنهاء القتال في رفح بوصفها المعقل الأخير لقادة حماس ومسلحيها. وأكد نتنياهو في أكثر من مناسبة أن عدم خوض المعركة في رفح يعني خسارة الحرب وهذا ما لن يسمح به.

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