الرئيس الإيراني متوعدا بعد الغارة في دمشق: "لن تمر دون رد"

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الغارة الجوية المنسوبة إلى إسرائيل على مجمعها الدبلوماسي في سوريا "لن تمر دون رد"، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.

لم ينف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هغاري الغارة الجوية ولم يؤكدها خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن. ومع ذلك، قال المسؤول الإسرائيلي إن المبنى كان "متنكرًا" على أنه مدني، لكنه لم يكن قنصلية أو سفارة.

وقال هاغاري لشبكة CNN: “وفقاً لمعلومات استخباراتنا، هذه ليست قنصلية وهذه ليست سفارة”. “أكرر، هذه ليست قنصلية وهذه ليست سفارة. هذا مبنى عسكري لقوات القدس متنكر بزي مدني في دمشق”.

وفي أعقاب الهجوم، أبلغت واشنطن طهران بأنها "ليس لها أي علاقة" أو معرفة مسبقة بالضربة في دمشق، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أمريكي.

SANA via AP

وفي الوقت نفسه، اتهمت إيران وسوريا إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. وبالإضافة إلى ذلك، قالت طهران إنها ستحمل الولايات المتحدة "المسؤولية" بسبب دعمها للدولة اليهودية.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، قُتل سبعة مسؤولين في الغارة، من بينهم القائد الأعلى لحرس الثورة الإسلامية، محمد رضا زاهدي، الذي كان يرأس فيلق القدس في منطقة سوريا ولبنان.

وبحسب تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الغارة كانت تهدف إلى عقد "اجتماع سري" بين كبار مسؤولي المخابرات الإيرانية من فيلق القدس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لمناقشة الحرب في غزة.