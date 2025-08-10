نتنياهو يعرض 5 مبادئ لإنهاء الحرب: "هدفنا ليس احتلال غزة"

قد يعجبك أيضًا -

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمرًا صحفيًا لوسائل الإعلام الأجنبية اليوم (الأحد) ناقش فيه بالتفصيل قرار الكابينيت بتوسيع نطاق القتال في غزة والرد الإسرائيلي على التقارير عن "التجويع في غزة".

وقال نتنياهو إن سكان غزة يريدون التحرر من حماس وتشكيل حكومة جديدة: "هدفنا ليس احتلال غزة، بل تحريرها من حماس. يمكن أن تنتهي الحرب غدًا إذا نزعت حماس سلاحها وأطلقت سراح المختطفين".

وعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية عرضًا شرائح استعراضية تتضمن خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، وهي: نزع السلاح في غزة، وإطلاق سراح المختطفين، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة مدنية غير إسرائيلية أو تابعة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب إشراف إسرائيلي على السيطرة الأمنية على القطاع. وعندما سُئل عن الجهة التي ستحكم غزة، قال: "هناك عدة مرشحين"، وأن "هدفنا ليس البقاء في غزة".

وأكد نتنياهو أنه سيتم نقل السكان الفلسطينيين إلى مناطق آمنة مزودة بالغذاء والماء والرعاية الطبية. وقال نتنياهو :" سياستنا هي منع وقوع أزمة إنسانية، بينما تسعى حماس إلى خلقها. منذ بداية الحرب، قدّمنا طنين من المساعدات. لا أعرف جيشًا نقل مثل هذه الكمية إلى أراضي العدو".