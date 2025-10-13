حماس تعلن عن نيتها تسليم جثث الرهائن بيبين جوشي ويوسي شرعبي ودانييل بيرتس وغاي إيلوز

أعلنت حماس يوم الاثنين أنها ستسلم جثث الرهائن الإسرائيليين الأربعة، بيبين جوشي، ويوسي شرعبي، ودانييل بيرتس، وغاي إيلوز، في وقت لاحق اليوم.

وأعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن غضبهم إزاء هذا الإعلان، قائلين إن حماس تحجب معلومات بالغة الأهمية. وقال أحد المسؤولين: "إنهم يعرفون أكثر بكثير مما يصرحون به".

والحديث هو عن أربعة رهائن من بين 28 رهينة قتلوا في الأسر وما زالت جثثهم محتجزة في قطاع غزة. وقد أدان مقر عائلات الرهائن تصرفات حماس، واصفًا إياها بـ"الانتهاك الصارخ للاتفاق".

وجاء في البيان: "تلقت عائلات الرهائن بصدمة واستياء نبأ نية إعادة أربع جثث فقط من أصل 28 رهينة تحتجزهم حماس اليوم". وأضاف: "نتوقع من حكومة إسرائيل والوسطاء التحرك فورًا لتصحيح هذا الظلم الفادح".

وعقب وزير الأمن يسرائيل كاتس على إعلان حماس بقوله: "إعادة أربعة جثامين هو تخلف عن الوفاء بالالتزامات، وسيتم الرد على أي انتهاك".

جاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من مشهد تاريخي مفصلي تم خلاله إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيليًا على قيد الحياة، كانوا محتجزين لدى حماس لمدة 738 يومًا، وعادوا إلى إسرائيل في وقت سابق من صباح اليوم في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومن بين العائدين إلى ديارهم: إيتان مور، والتوأمان غالي وزيف بيرمان، وماتان أنغريست، وعمري ميران، وغاي غالبود-دلال، وألون أوهل. وفي دفعة لاحقة تبعهم كل من: روم بريسلافسكي، وأرييل وديفيد كونيو، وماكسيم حركين، وإيتان هورن، وسيغيف خلفون، وبار كوبرشتاين، وماتان زانغاوكر، ونمرود كوهين، ويوسف حاييم أوحانا، وأفيناتان أور، وإفيتار ديفيد، وإلكانا بوحبوت.