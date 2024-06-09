منسق الشؤون الإنسانية الأممي حول عملية تحرير الإسرائيليين الأربعة: "هذا العذاب الجماعي يمكن بل ويجب أن ينتهي الآن"

قال منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن مخيم النصيرات للاجئين، في غزة، أصبح "مركز الصدمة الزلزالية التي لا يزال المدنيون في غزة يعانون منها"، وفق النشر في سكاي نيوز الأحد.

جاءت أقوال غريفيت في اعقاب العملية المعقدة التي نفذها الجيش الإسرائيلي السبت في وضح النهار وسط بيئة حضرية مكتظة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف غريفيث أن "صور الموت والدمار التي أعقبت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات أثبتت أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب فإنها تصبح أكثر فظاعة". وتابع منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة قائلا "وعندما نرى الجثث المكفنة على الأرض، فإننا نتذكر انه لا يوجد مكان آمن في غزة".

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كما أعرب المسؤول عن قلقه من الوضع في المستشفيات في سياق العملية العسكرية التي هدفت إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين: "عندما نرى المرضى الملطخين بالدماء وهم يعالجون على أرضيات المستشفيات، نتذكر أن الرعاية الصحية في غزة معلقة بخيط رفيع". وتابع غريفيث أنه حتى مع لم شمل 4 من المحتجزين الإسرائيليين مع عائلاتهم "فإن هذا يذكرنا بأنه ما زال العشرات محتجزين.. ويجب إطلاق سراحهم جميعاً".

ومع تشديده على ضرورة حماية جميع المدنيين، قال: "هذا العذاب الجماعي يمكن، بل ويجب أن ينتهي الآن".