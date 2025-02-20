"أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله"|| تقرير:قائد الكتيبة الشرقية أسامة طبش أشرف على مراسم تسليم الجثامين الأربعة

أفاد تلفزيون العربي اليوم أن قائد الكتيبة الشرقية في لواء خان يونس أسامة طبش (أبو علي)، وصل الى مراسم تسليم جثامين المختطفين الإسرائيليين الأربعة الذي نظمته كتائب القسام في خانس يونس، والذي أعلن الجيش الإسرائيلي في الماضي عن اغتياله.

وقال مراسل قناة العربي بأن قائد الكتيبة الشرقية في خان يونس تعرض الى عدة محاولات اغتيال، وحضر الى تسليم الجثامين للاشراف على عملية التسليم، وفي الفيديو المرفق مع التغريدة تظهر مركبته السوداء تدخل الى المكان محاطة بعدد من الحراس.

كما أكد موقع عربي 21 أن مراسم التسليم اليوم تمت بحضور عدد من قادة القسام بينهم أسامة طبش، ووفقا للموقع فإن "طبش كان من المشاركين في كشف القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت الى خانيونس في تشرين ثاني/نوفمبر 2018، وقام طبش بوقت لاحق بتسليم سلاح أحد الضباط الإسرائيليين الى يحيى السنوار في مهرجان للحركة".

كما شارك في مراسم التسليم عدد من السجناء الأمنيين المفرج عنهم في الصفقة أبرزهم محمد أبو وردة ، والذي كان من المفترض إبعاده الى خارج قطاع غزة، كما شارك في المراسم مسلحون من عدد من الفصائل الفلسطينية.