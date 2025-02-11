تغطية متواصلة|| الرئيس السيسي يدعو لإعادة إعمار غزة حتى يمكن العيش فيه بدون تهجير السكان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد حماس وطالب بالإفراج عن المختطفين السبت حتى الساعة 12 أو ’جهنم ستنفجر’• بعد تقييمات أمنية : رفع حالة التأهب وإلغاء الأحداث في غلاف غزة
اليوم الـ 494 للحرب: اجتمع الكابينيت الإسرائيلي اليوم على ضوء بيان حماس عن إلغاء دفعات الإفراج عن المختطفين. تم تبليغ عائلة التوأم جالي وزيو المختطفين من كفار غزة بالحصول على علامة حياة منهم. وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لحماس "لإعادة المختطفين حتى الساعة الـ12، وإلا سيتم إلغاء وقف إطلاق النار.
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السيسي: يجب البدء بإعادة إعمار غزة حتى يمكن العيش فيها دون اقتلاع سكانها
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسة الوزراء الدنماركية مادي فريدريكسن. وشدد السيسي في الاتصال على "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل وضع حد للوضع الإنساني في القطاع". وأضاف أن "عمليات إعادة الإعمار يجب أن تبدأ في غزة حتى يمكن العيش فيها دون تهجير سكانها الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم وقدرتهم على العيش على أرضهم".
هدد القيادي الحوثي البارز في كلمته: "أيدينا على الزناد، ومستعدون للتحرك الفوري ضد العدو الإسرائيلي إذا عاد لمهاجمة قطاع غزة".
زعيم الحوثيين: "لا يمكن لأي أمة في العالم أن تكون حرة عندما تسيطر أمريكا عليها، وعلى كل شؤونها. المشروع الصهيوني هو مشروع أمريكي إسرائيلي مشترك، يؤمن به الأمريكيون مثل الإسرائيليين. إنه مشروع تدمير يهاجم أمتنا بطريقة خطيرة، وهدفه الحصول على مساحة جغرافية كبيرة من أراضي أمتنا. يطمحون الى ’مقاطعة’ الأماكن المقدسة".
قائد الجيش اللبناني بالوكالة التقى في مكتبه قائد اليونيفيل وبحثا الوضع العام في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ القرار 1701
الناطق باسم حماس: مستعدون لتنفيذ الدفعة يوم السبت إذا التزمت إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق
الأمين العام للأمم المتحدة: "يدعو حماس إلى الاستمرار في إطلاق سراح المختطفين المزمع وعلى الجانبين الالتزام بالاتفاق"
مسؤول مصري يزعم: منذ صباح اليوم دخلت 279 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، منها 19 صهريج وقود. الشاحنات دخلت من معبر رفح إلى نتسانا ومن هناك إلى غزة
أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة المختطف شلومو منتسور أنه قُتل في 7 أكتوبر وأن جثمانه محتجزة لدى حماس، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح منتسور، 86 عامًا، كجزء من الدفعات التالية في المرحلة الأولى من الصفقة