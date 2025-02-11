تغطية متواصلة|| الرئيس السيسي يدعو لإعادة إعمار غزة حتى يمكن العيش فيه بدون تهجير السكان

اليوم الـ 494 للحرب: اجتمع الكابينيت الإسرائيلي اليوم على ضوء بيان حماس عن إلغاء دفعات الإفراج عن المختطفين. تم تبليغ عائلة التوأم جالي وزيو المختطفين من كفار غزة بالحصول على علامة حياة منهم. وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لحماس "لإعادة المختطفين حتى الساعة الـ12، وإلا سيتم إلغاء وقف إطلاق النار.

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