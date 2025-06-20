الدولة العربية التي حذرت ايران من هجوم إسرائيلي

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أفادت بلومبرغ الخميس أن دول الخليج العربية صُدمت بالهجوم الإسرائيلي على إيران الأسبوع الماضي، ووقوعه قبل انتهاء المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. ووفقًا للتقرير، تدرس دول الخليج الآن بجدية تقييم امكانية سقوط النظام الإيراني نتيجةً لهذه الهجمات.

في الأسبوع الماضي، وقبل يومين فقط من بدء الهجوم على إيران، حذّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نظيره الإيراني عباس عراقجي في محادثة في أوسلو من أن إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران. وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت هذه الرسالة إلى إيران على مدار شهور، بما في ذلك خلال زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران في أبريل/نيسان، وحثّت الرياض طهران على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمنع حدوث مثل هذا السيناريو.

ومع ذلك، فوجئت دول الخليج بسرعة الهجوم الإسرائيلي على إيران. فعلى مدى سنوات، سعت هذه الدول إلى تحقيق انفراج مع ايران، لكنها الآن تخشى زعزعة الاستقرار التي قد تعيق نموها الاقتصادي. في الأيام التي تلت الهجوم، عمل قادة الخليج - وخاصةً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر - على إعادة الدبلوماسية إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن.

هذا وتحرص دول الخليج على التوسط في المفاوضات الأمريكية الإيرانية حال استئنافها، على الرغم من أنها قد تكون صعبة للغاية الآن بعد أن طالب الرئيس ترامب بالاستسلام الكامل. يوضح آلان آير، العضو البارز في فريق التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب: "الجميع يعلم أن إيران ودول الخليج تضغط على الولايات المتحدة. لكنني لا أرى سبيلاً لهم لإجبار الولايات المتحدة على إيقاف إسرائيل".

مع تهديد ترامب بالانضمام إلى الضربة العسكرية ضد إيران، ازدادت المخاطر على دول الخليج. يقول تيد سينجر، الرئيس السابق لمكتب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط: "تريد دول الخليج التركيز على السياحة والغولف، وتريد التخلص من التهديد الإيراني بإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل أسبوع". ويضيف: "أكبر مخاوفهم هو أن يصبحوا نقطة ضعف في حال شنّ ترامب هجومًا".