أمني إسرائيلي :"وصلنا إلى أبو عبيدة وسنصل إلى الأخرين"

على خلفية تأكيد إسرائيل مقتل المتحدث باسم القسام أبو عبيدة في الغارة الإسرائيلية في مدينة غزة السبت ، شدد ايتان دانغوت -سكرتير عسكري سابق لوزراء أمن سابقين على "أن إسرائيل لن تتراجع عن قرارها باغتيال غزة وإن إسرائيل بعد وصولها الى أبو عبيدة ستصل الى القادة الأخرين". يمكنكم مشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاء تصريح دانغوت خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن "إسرائيل لا تنوي التراجع عن قرار الكابينيت بمواصلة العملية البرية في غزة بهدف الاحتلال والسيطرة على كافة الأرض، وتحريك السكان وتقديم المساعدة الإنسانية لهم في مناطق النزوح واستمرار ضرب حماس مع السعي للإفراج عن المختطفين ".

هذا وأكد دانغوت على أن إسرائيل ماضية في عملية الاغتيالات لقادة حماس في غزة، مشيرا إلى أن "لاغتيال أبو عبيدة يوجد تأثير معنوي على حماس لكونه أحد رموزها ، وهو أحد قادة الأخيرين الذين تبقوا والذين ستسعى إسرائيل الى اغتيالهم" وشدد على ان "اغتيال أبو عبيدة وقادة الحوثيين يشير الى حجم القدرة العملياتية والاستخباراتية للجيش الإسرائيلي"

