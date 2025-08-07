"خطة اليمين إقامة مستوطنات وحكم عسكري في غزة" و"كحاكم عسكري أقول: احتلال غزة أكبر خطأ"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الأنباء عن امكانية احتلال إسرائيل لقطاع غزة مجددا، أكد الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي د. موشيه العاد بأن "خطة اليمين إقامة مستوطنات وحكم عسكري في غزة" وإنه "كحاكم عسكري أقول : احتلال غزة أكبر خطأ". يمكنكم متابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وشدد موشيه العاد خلال تصريحاته خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي أن "المليارات الأربعة التي تحدث عنها سموتريش ليست لصالح ترميم القطاع وإنما لفرض حكم عسكري ومستوطنات في غزة ، اليمين الإسرائيلي يريد هذا، خطة سموتريش وبن غفير ووزراء اليمين هي إقامة مستوطنات جديدة في قطاع غزة ونتنياهو يروج لخطة احتلال عزة بالكامل والقضاء على حماس ، والحكومة اليوم تريد الاستيطان مجددا في قطاع غزة وتريد بنفس الوقت حكم عسكري، هذا لن يحدث الشعب الإسرائيلي يعارض هذا بشدة ، أنا كحاكم عسكري في ثلاثة ألوية ، أقول بصوت مرتفع ، لا للحكم العسكري ، يجب على إسرائيل ألا تكرر أخطائها، لا نحتاج الى حكم عسكري جديد"

