مسؤول كبير في حماس لرويترز:"ضربة إسرائيلية تسببت بخلط رفات شيري بيباس مع شخص آخر"

قال مسؤول كبير في حماس في حديث مع وكالة رويترز للأنباء صباح اليوم (الجمعة)، أن رفات المختطفة شيري بيباس اختلطت مع شخص آخر بعد هجوم الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد الغضب الذي أثارته حماس عندما تبين أن الجثة التي تم تسليمها لإسرائيل لم تتطابق مع بيانات المختطفة.

ويشار إلى أن معهد الطب الشرعي تعرف على جثامين الطفلين أريئيل وكفير بيباس. لكن في الوقت نفسه، أعلن أن الجثمان الثالث - ليست لوالدة العائلة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي مختطف أو مختطفة أخرى.

وجاء في البيان أيضًا أن "عملية تحديد الهوية تكشف أن كفير والطفل الراحل آرييل بيباس قُتلا بقسوة في الأسر في نوفمبر/تشرين ثاني 2023 " على يد الخاطفين، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي ينفي فعليًا ادعاء حماس بأن الأطفال قُتلوا نتيجة قنبلة إسرائيلية.

.