تقرير: الجيش الإسرائيلي هدم مبان وأنشأ قواعد عسكرية وسط قطاع غزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الاثنين)، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية ولقطات فيديو، أن الجيش الإسرائيلي دمر مئات المباني وأقام قواعد عسكرية في وسط قطاع غزة. وبحسب التقرير، أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة وقام بتوسيع شبكة من القواعد، بعد تدمير نحو -600 مبنى في المنطقة.

المشي هو جزء من نشاط توسيع وجود الجيش الإسرائيلي في مركز الشريط خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، والخطوة قد تشير إلى الرغبة في ممارسة السيطرة على المدى الطويل على المنطقة. كما هو معروف ، القوات الإسرائيلية أحتلت شارع ناتسيريت ، وهو طريق يبلغ طوله أربعة كيلومترات ، لمنع عودة مئات الآلاف من النازحين الغزيين إلى الشمال. وفقا للتقرير ، كان الإجراء يتنامى ببطء إلى منطقة تبلغ مساحتها 30 كيلومترًا مربعًا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. لقد قاموا أيضًا بتوسيع شبكة من الأضلاع المجهزة بأبراج الاتصالات والدفاعات بسرعة.

ويشير التوسع إلى تغيير بالنسبة لإسرائيل، التي تجنبت إلى حد كبير السيطرة على أراضي غزة، وخلقت فراغا سمح لحماس باستعادة السيطرة على أجزاء معينة من القطاع. وقال الجيش لصحيفة "نيويورك تايمز" إن التوسيع يأتي لأسباب عملياتية. وأثار التوسع أيضًا تكهنات حول خطط إسرائيل لمستقبل غزة. وكما أفيد فإن أعضاء في الحكومة صرحوا أنه ينبغي السيطرة على غزة عسكرياً حتى بعد الحرب، دون أن يذكروا بوضوح ما قد ينطوي عليه ذلك. ووفقاً للمحللين العسكريين الإسرائيليين، فإن الزيادة في البنية التحتية على طول محور نيتسريم قد تخدم هذا الغرض.

إن السيطرة على المحور، الذي يعبر غزة من الحدود مع إسرائيل إلى البحر الأبيض المتوسط، قد منحت إسرائيل القدرة على تنظيم السفر على طول جيب نيتزريم، مما أدى إلى ترك مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في الجنوب. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي المقدم نداف شوشاني إن توسيع المنطقة تم لتسهيل سيطرة القوات على المنطقة.