تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء العملية البرية في رفح "قريبا جدا"

يستعد الجيش الإسرائيلي للبدء "قريبا جدا" بالعملية البرية في رفح، والتي تشمل عملية إخلاء واسعة تشمل أكثر من مليون فلسطيني- جاء هذا وفقا لما نقلته هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤولين أمريكيين. ووفقا لتقديرات مسؤولين أمنيين إسرائيليين فإن فترة إجلاء المواطنين من رفح ستستمر ما بين أربعة حتى خمسة أسابيع. وفي ظل الاستعدادات للعملية، ناقش المستوى السياسي الإسرائيلي التغييرات المحتملة من جانب إسرائيل في الخطوط العريضة للمفاوضات، من أجل تحريك الصفقة للإفراج عن المختطفين.

ووفقا للخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي، فإن سيتطلب من الفلسطينيين الذين يتواجدون في رفح إخلاء مواقع الخيم التي أقيمت خلال الأشهر الأخيرة، والتي أقيمت من قبل وكالات إغاثة دولية إلى جانب دول أخرى.

ووفقا للخطة التي عرضت على الأمريكيين وجهات أخرى في المنطقة، تقدم الجيش الإسرائيلي في رفح سيجري على مراحل وفقا للتقسيم إلى مناطق محددة، حيث سيتم إطلاع السكان المحليين مسبقا على تحركات الجيش الإسرائيلي- وبذلك سيتمكن السكان من إخلاء المنطقة على مراحل.

الجيش الإسرائيلي صادق مطلع هذا الأسبوع على الخطة المحدثة والأخيرة لعملية رفح للمرة الرابعة، قبل أن يتم إجراء تغييرات طفيفة عليها. من بين الأمور الأخرى، بسبب التحفظات الأمريكيين، الذين عبروا في البداية عن معارضة شديدة للعملية في رفح بسبب المخاوف من المساس بغير المتورطين.

لكن مسؤول أمني إسرائيلي صرح وفقا للتقرير أن الأمريكيين باتوا يفهمون حاليا الحاجة الى العملية، وهم لا يعارضونها, وقال المسؤول :"نحن نستعد لإقامة غرفة عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة, نحن نفهم المخاوف، لكن لا يمكننا استكمال العملية بدون الدخول إلى رفح ، الأمر الذي يمكنه أن يساهم بممارسة ضغوطات تؤدي الى تحرك بقضية المختطفين".

وفي ظل استعدادات الجيش الإسرائيلي للعملية، ناقشت المستويات السياسية العليا مؤخرا إمكانيات العملية في رفح. إضافة لذلك، ناقش المستوى السياسي التغييرات المحتملة من جانب إسرائيل في الخطوط العريضة للمفاوضات لتحريك الصفقة للإفراج عن المختطفين.