نتنياهو يشدد:"الضغط العسكري ضروري للإفراج عن المختطفين" ويهدد الحوثيين

بعد استئناف الحرب في غزة: صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان مسجل مساء اليوم إنه "أثبت خلال الدفعات السابقة، أمر بسيط: الضغط العسكري هو شرط ضروري للإفراج عن مختطفين آخرين. وهذه ليست أهدافا متضاربة، بل هي متشابكة مع بعض". كما تطرق نتنياهو إلى إطلاق الصاروخ الباليستي من اليمن وقال إن "يوجد أمامنا عمل يجب علينا القيام به مع أطراف أخرى في محور الشر. أقدر ان دمج القوات مع الأمريكيين ضد الفرع في اليمن".

وقال إن إسرائيل قبلت اقتراح المبعوث الأمريكي ويتكوف، لكن حماس رفضت العرض، ووفقا له "كما حذرت حماس إن تمسك برفضه ولن يفرج عن مختطفينا سنعود الى القتال -وبالفعل عدنا الى القتال".وإضاف "الى جانب وزير الأمن قبلت توصية الجيش الأسرائيلي العودة الى قتال عنيف أمام حماس".

وقال نتنياهو :"شعرت حماس اليوم خلال اليوم الأخير براحة أيدينا، اريد أن أعدكم ان هذه البداية فقط. سنواصل القتال حتى نتوصل الى أهداف الحرب". وأضاف إن "قلبي مع المختطفين وعائلاتهم. يعيشون كابوسا لا يحتمل، كل يوم وكل دقيقة".