تضمن التقرير الذي قدم أمس (الاثنين) إلى الأمم المتحدة نتائج متضاربة فيما يتعلق بتورط وكالة الأونروا حتى النخاع باندماج موظفيها في حماس وهو ما قدمت إسرائيل في حينه دلائل على صحته تثبت مشاركة عدد من عمال الأونروا من معلمين وغيرهم في هجوم 7 اكتوبر.

أما التقرير المقدم للأمم المتحدة فقال أن "وكالة الأمم المتحدة للاجئين تواجه مشاكل في إظهار الحياد تجاه المنظمات في قطاع غزة، لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعم تورطها على نطاق واسع".

في خضم الحرب في غزة، كشفت إسرائيل عن دور الأونروا الإشكالي وأعلنت على ضوء تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر عدم رغبتها في التعامل مع الوكالة، علما أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 12 من موظفي الأونروا وترى المنظومة الإسرائيلية بأن الآلاف من أعضاء الوكالة الأممية المخترقة من قبل حماس منخرطون في الحركة.

ووفقا للتقرير فقد قدمت الأمم المتحدة لإسرائيل في شهر آذار/ مارس قائمة كاملة بالموظفين، بهدف تأكيد ادعاءاتها، وجاء أيضا أنه مقارنة بمنظمات المساعدة المماثلة التابعة للأمم المتحدة، تتمتع الأونروا ببنية تحتية متقدمة للحفاظ على الحياد السياسي. وتبقى المشكلة الأساسية أن المنظمة تجند القسم الأكبر من موظفيها منم بين سكان قطاع غزة، وبعضهم هم أنفسهم من متلقي المساعدات. كما لوحظ أن بعض أعضاء المنظمة عبروا علناً عن تصريحات سياسية تتعارض مع هدف المنظمة المتمثل بالحياد. كما تمت الإشارة إلى أن بعض المضامين الموجودة في الكتب المدرسية التابعة للأونروا تتضمن محتويات إشكالية.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية على النقاط الرئيسية للتقرير بقوله إن: "حماس اخترقت الأونروا بغزة بطريقة واسعة لدرجة أنه لم يعد من الممكن تحديد أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس. مع أكثر من 2135 موظفًا في الأونروا من نشطاء منظمة حماس والجهاد الإسلامي، وخمس مدراء مدارس تابعين لأونروا من نشطاء حماس، المشكلة في الأونروا-غزة ليست بضعة تفاحات فاسدة - إنها شجرة فاسدة ومسمومة جذورها حماس." وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن التقرير يتجاهل خطورة المشكلة ويقدم حلولاً تجميلية لا تتناول حجم ضخامة تسلل حماس إلى إدارة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة. وأن هذا لا ينعكس في الفحص الحقيقي والشامل. ويبدو هذا وكأنه رغبة في تجاوز المشكلة وعدم تسميتها باسمها".