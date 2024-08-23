تهديد أنفاق حزب الله: الحرب الحقيقية شمال إسرائيل لم تبدأ بعد

فواقع إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ على البلدات شمال إسرائيل من جهة، واغتيال على مسؤولين كبار وتدمير قدرات من قبل إسرائيل في لبنان، من جهة أخرى، مستمر منذ نحو عشرة أشهر، لكن إلى جانب معارك الاستنزاف، قد يقول البعض إن الحرب الحقيقية في الشمال لم تبدأ بعد.

لدى حزب الله نظام أنفاق يربط بين المواقع الثلاثة الرئيسية في لبنان: صيدا والبقاع وبيروت. تم تطوير قدراتها وتضم أربعة أنواع من الأنفاق. النوع الأول هو أنفاق الاقتراب التي يصل من خلالها مقاتلو الرضوان من القرى المجاورة إلى السياج الحدودي.

نوع آخر من الأنفاق هو أنفاق التفجير، التي يتمثل دورها في إستهداف مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين سيحاولون المناورة داخل لبنان، والأنفاق التكتيكية في جنوب البلاد، والتي تشكل شريطًا وقائيًا لمقاتلي حزب الله حيث يقيمون ومن هناك يخرجون للقتال وإطلاق النار من مسافة قصيرة، النوع الأخير من الأنفاق هو الأنفاق الاستراتيجية، التي تم حفرها على مسافة تقدر بمئات الكيلومترات، لنقل المقاتلين والأسلحة من مناطق مختلفة في لبنان وتستخدم كمقر قتالي.