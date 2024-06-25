مسؤول ايراني يحذر: "الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستكون مختلفة جدًا عن الحرب في غزة"

كشف مسؤول كبير في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم (الثلاثاء) لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن إيران أوضحت لواشنطن أن "الحرب المحتملة في لبنان ستكون مختلفة جدًا عن تلك في قطاع غزة"، وأن "إذا قررت إسرائيل شن حرب واسعة النطاق ضد حزب الله، 'جبهة المقاومة' ستدخل المعركة بقوة - وإيران ستقدم كل ما لديها".

هناك احتمال أن يشن حلفاء إيران هجمات على إسرائيل "من اتجاهات مختلفة"، ومن المؤكد أن المواجهة لن تقتصر على إسرائيل وحزب الله. كما حذرت إيران الولايات المتحدة من دعم أي هجوم إسرائيلي على لبنان، لأن ذلك يعني أن القوات الأمريكية في المنطقة، وكذلك المصالح الأمريكية، ستكون "هدفًا مشروعًا". كما أشارت إلى أن إعلان الحوثيين في اليمن مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور، كان بمثابة رسالة لما يمكن أن يحدث.

في الآونة الأخيرة، أفادت i24NEWS أن المجموعات المسلحة الموالية لإيران العاملة في العراق أعلنت عن نيتها الانضمام إلى الحرب إلى جانب لبنان - إذا حدث ذلك.