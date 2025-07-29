خامنئي: "البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم مجرد ذريعة لمواجهة إيران"| تحديثات
انتهت جلسة الكابينيت التي عقدت الليلة الماضية دون اتخاذ قرارات • على جدول الأعمال: خطط للجيش الإسرائيلي لتوسيع المناورة إلى مناطق إضافية في قطاع غزة • جميع التحديثات من اليوم 662 للحرب
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اليوم 662 من الحرب: انتهى اجتماع الحكومة المصغرة مساء أمس (الأحد) دون قرارات، وكان على جدول الأعمال خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق المناورة لتشمل مناطق إضافية في قطاع غزة. رئيس وزراء السلطة الفلسطينية: "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا عبر جميع المعابر البرية".
إيران: "ادعاءات ترامب حول مشاركتنا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس لا أساس لها من الصحة"
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "طهران تتدخل في المفاوضات بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة". وقال بقائي إن ادعاءات ترامب "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. حماس ترعى مصالح المظلومين في غزة على أكمل وجه، ولا تحتاج إلى تدخل طرف ثالث".
سيتم ترحيل سبعة من نشطاء أسطول "حنظلة" إلى غزة من إسرائيل
سيتم ترحيل سبعة من نشطاء أسطول "خانديلا"، الذين انطلقوا من إيطاليا واعتقلهم الجيش الإسرائيلي قرب ساحل قطاع غزة، من البلاد. وسيتم ترحيل كل من يرفض الترحيل بعد مثوله أمام قاضٍ.
خامنئي: "البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم مجرد ذريعة لمواجهة إيران"
صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن "البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم مجرد ذريعة لمواجهتنا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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رئيس وزراء السلطة الفلسطينية: "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا عبر جميع المعابر البرية، ويجب إطلاق سراح الرهائن والسجناء فورًا. يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي الانسحاب الكامل من قطاع غزة"
انتهى اجتماع الحكومة المصغرة الليلة الماضية دون اتخاذ أي قرارات. وكان على جدول الأعمال: خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق المناورة لتشمل مناطق إضافية في قطاع غزة. عرض الجيش الخطة، وعُقدت نقاشات، لكن لم يُتخذ أي قرار رغم مطالبة بعض الوزراء باتخاذ قرار.