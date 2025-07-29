إيران: "ادعاءات ترامب حول مشاركتنا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس لا أساس لها من الصحة"

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "طهران تتدخل في المفاوضات بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة". وقال بقائي إن ادعاءات ترامب "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. حماس ترعى مصالح المظلومين في غزة على أكمل وجه، ولا تحتاج إلى تدخل طرف ثالث".