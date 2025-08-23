مسؤول بالمفاوضات: "إذا أردتم جميع المختطفين - ستضطرون إلى تقديم تنازلات"

قد يعجبك أيضًا -

صرح مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS مساء اليوم (السبت) بأنه إذا كانت إسرائيل تريد جميع المختطفين - ستضطر الى التنازل"، وذلك في أعقاب تقرير قناة i24NEWS بأن إسرائيل منفتحة على إلغاء العملية العسكرية لاحتلال غزة إذا تم التقدم في صفقة شاملة. فعلياً، الوسطاء يرفضون التعاون مع فكرة الصفقة الشاملة حتى قبل بدء المفاوضات.

مسؤول رسمي يشارك في محادثات التفاوض من إحدى الدول الوسيطة قال لقناة i24NEWS إن "ما تطلبه إسرائيل غير قابل للتنفيذ. إسرائيل تحاول إخراج جميع المختطفين دون إنهاء الحرب، وحماس غير مستعدة لذلك".

وأضاف المسؤول أن "الدول الوسيطة لا تزال تنتظر الرد الرسمي من إسرائيل والذي لم يصل بعد"، وتابع "لا يمكنكم أكل الكعكة وتركها سليمة، إذا أردتم جميع المختطفين، سيتعين عليكم التنازل".