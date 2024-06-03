نتنياهو: "لن تنتهي الحرب دون تحقيق كافة الأهداف ولن نتخلى عن النصر المطلق"

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإثنين: "لن أكون مستعداً لوقف الحرب. ولن أصف تفاصيل الصفقة هنا، لكن ما وصفه الرئيس الأمريكي ليس دقيقا، فهناك تفاصيل أخرى لم يتم الكشف عنها".

ووفقا لنتنياهو فإن بايدن لم يذكر التفصيل المهم وهو أن إسرائيل لم توافق في المرحلة الثانية على إنهاء الحرب بل على "مناقشة" ما الذي يجب مناقشته – بشروطنا".

أقوال نتنياهو تدل بوضوح على رده المنتظر على اقتراح بايدن وهو ما سينسف أمل ذوي المخطوفين الذين ابتهجوا بخطاب الرئيس الأميركي الجمعة حيث أحيا فيهم الأمل باستعادة أحبائهم من أسر حماس.

وأوضح نتنياهو أنه بالنسبة له فإن "التقدم" الذي تحرزه إسرائيل يتمثل بالوصول إلى النقطة التالية: مناقشة شروط إنهاء الحرب.

وأضاف "لن أكون مستعدا لوقف إطلاق النار. رغم ما قاله الرئيس بايدن، لم يتم الاتفاق بعد على عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى. هناك تفاصيل كثيرة في الصفقة ولن تنتهي الحرب دون تحقيق كافة الأهداف. لن نتخلى عن النصر المطلق".