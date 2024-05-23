الجيش يؤكد قيام شعبة المخابرات بتحذير نتنياهو بأربع رسائل من المساس بتماسك الدولة

قدم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، ردا رسميا تحت بند حرية المعلومات، أكد من خلاله ما كشفه موقع "واينت" و"يديعوت أحرونوت" منذ تموز/ يوليو من العام الماضي عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى من المخابرات بين الأشهر آذار/مارس وتموز/ يوليو 2023، أربعة رسائل تحذيرية مختلفة تتعلق بتصور أعداء إسرائيل للضرر الذي يلحق بتماسك دولة إسرائيل وتأثير ذلك على إسرائيل بشكل عام وعلى الجيش الإسرائيلي بشكل خاص.

وتبين بعد ذلك أن شعبة المخابرات حذرت نتنياهو، بشكل مباشر وشخصي عدة مرات، من التبعات الأمنية الخطيرة الجديدة التي نشأت في تلك الأشهر، على خلفية دفع أعضاء الحكومة بخطة إصلاحات قانونية مثيرة للجدل والانقسام الحاد الذي تجلى في مظاهرات مليونية بوتيرة أسبوعية على مدار 8 أشهر جرفت معها قطاعات واسعة من الأكاديميين والمسؤولين العسكريين المتقاعدين وفرع الهايتك وحتى طياري وجنود الاحتياط.

يرفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الكارثة التي حلت بالبلاد في 7 أكتوبر مع هجوم حماس غير المسبوق على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة في عملية واسعة اقتحم خلالها آلاف من عناصر حماس الحدود تنفيذا لخطة احتلال البلدات الحدودية ومركز شرطة سديروت سبقها إطلاق صلية من الصواريخ باتجاه إسرائيل للتغطية على الهجوم على فرقة غزة والقضاء عليها والتمترس في المنازل وإطلاق النار واختطاف 240 رهينة لتندلع حرب ضارية ومكلفة لما يلح في الأفق خيط يدل على انتهائها مع تجدد المعارك في القطاع وسط التركيز على رفح.