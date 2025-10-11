التغطية متواصلة| ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان إلى ساحة المختطفينن في تل أبيب
تطلق إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً من المحكوم عليهم بأحكام مؤبدة، فيما بينت القائمة أن إسرائيل ستطلق سراح 195 فلسطينياً فقط، وليس من بينهم نصف الأسماء الواردة في قائمة حماس
من المنتظر أن يحضر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، مساء اليوم السبت، الوقفة الاحتجاجتية وسط تل أبيب بدعوة من عائلات المختطفين، في الوقت الذي تتشكل فيه ملامح الأزمة بين حماس وإسرائيل بشأن تطبيق تبادل الأسرى والمختطفين، والمنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وإنهاء الحرب في غزة.
https://x.com/i/web/status/1977011571260866687
وأظهرت القائمة التي نشرتها إسرائيل للأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم، تحفظها على نحو نصف الأسماء الواردة في القائمة التي قدمتها حركة حماس، ووفق الاتفاق من المفترض أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً من المحكوم عليهم بأحكام مؤبدة، فيما بينت القائمة أن إسرائيل ستطلق سراح 195 فلسطينياً فقط، وليس من بينهم نصف الأسماء الواردة في قائمة حماس، بما يشمل 25 من القيادات الفلسطينية البارزة في السجون، إضافة إلى 100 أسير من الأسماء البارزة.
"أ ف ب" عن مسؤول في حماس لم تسمّه: الحركة تعتبر تسليم سلاحها "أمرًا مستحيلا"
مصدر مصري مسؤول: معبر رفح سيعمل من الاتجاهين قريباً
أكد مصدر مصري مسؤول أن معبر رفح بين مصر وغزة سيعمل في الاتجاهين، الثلاثاء المقبل، وذلك لعبور المرضى والعالقين.وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث.نت"، إنه عقب الموافقة الرسمية على فتح المعبر في الاتجاهين، ستكون عملية تشغيله مقتصرة على دخول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وخروج العالقين من الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة فقط، مؤكداً عدم دخول أي شاحنات مساعدات من المعبر لأنه مخصص للأفراد فقط.
القناة الإسرائيلية(12): ويتكوف وكوشنر يلتقيان عائلات المختطفين مساء اليوم السبت في تل أبيب
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يُمهد وقف إطلاق النار في غزة الطريق للسلام والاستقرار.
وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي أعرب عن أمله في أن يُصبح وقف إطلاق النار في غزة أداةً للسلام والاستقرار والأمن في قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية. ودعا إسرائيل إلى احترام الاتفاق وإنهاء "سياستها العدوانية"، التي يعتبرها "تهديدًا" للمنطقة.
استمرار مفاوضات شرم الشيخ بشأن الأسرى وتشغيل معبر رفح
تقرير: مقتل عنصر لحزب الله في غارة خربة سلم قلاوي في جنوب لبنان
تقرير: هدوء نسبي على حدود قطاع غزة "تحركات أقل للآليات الإسرائيلية"
الرئيسان المصري والقبرصي يشددان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة
السيسي: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
الخارجية التركية: وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ومدير الاستخبارات التركية سيلتقون نظراءهم السوريين في أنقرة غدًا الأحد لبحث التعاون الأمني والتطورات الراهنة
بعد الزيارة إلى القطاع: من المتوقع أن يصل ستيف ويتكوف إلى ساحة المختطفين الليلة في تل أبيب
تقرير لشبكة CNN: إطلاق سراح الرهائن قد يتم بين الأحد والاثنين - وهذا قد يتغير
ويتكوف وقائد القيادة المركزية يزوران غزة: لا نشر لقوات أميركية على أرض القطاع
زار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأميركية برادلي كوبر السبت، القوات الإسرائيلية المتواجدة في شمال غزة، لـ"التأكد من استكمال الانسحاب الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها"، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أوردت شبكة FOX NEWS الأميركية.
وأكد الأدميرال برادلي كوبر في بيان منفصل الزيارة، وقال: "عدت للتو من زيارة داخل غزة، لمعرفة كيفية المضي قدماً لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة مركزية الأميركية (CMCC) يهدف إلى تنسيق أنشطة دعم الاستقرار بعد النزاع". وأضاف كوبر أن "الشباب والفتيات الأميركيين يستجيبون للدعوة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، دعماً لتوجيهات القائد الأعلى في هذه اللحظة التاريخية".
وتابع: "سيتم تحقيق هذا الجهد العظيم، دون وجود قوات أميركية على الأرض في غزة".
أونروا: أقل من 40% من مستشفيات غزة تعمل.. وجميعها معطلة جزئياً
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إن القطاع الصحي والمستشفيات في غزة تعرضت لأكثر من 790 هجوماً على مدار عامين، مشيرة إلى أن أقل من 40% من المستشفيات ما زالت تعمل، وجميعها تعمل بشكل جزئي.
وقالت إن الوكالة قدمت أكثر من 10 ملايين استشارة طبية أولية، كما قامت بتطعيم الأطفال وفحصهم للكشف عن سوء التغذية.