من المنتظر أن يحضر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، مساء اليوم السبت، الوقفة الاحتجاجتية وسط تل أبيب بدعوة من عائلات المختطفين، في الوقت الذي تتشكل فيه ملامح الأزمة بين حماس وإسرائيل بشأن تطبيق تبادل الأسرى والمختطفين، والمنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وإنهاء الحرب في غزة.

وأظهرت القائمة التي نشرتها إسرائيل للأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم، تحفظها على نحو نصف الأسماء الواردة في القائمة التي قدمتها حركة حماس، ووفق الاتفاق من المفترض أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً من المحكوم عليهم بأحكام مؤبدة، فيما بينت القائمة أن إسرائيل ستطلق سراح 195 فلسطينياً فقط، وليس من بينهم نصف الأسماء الواردة في قائمة حماس، بما يشمل 25 من القيادات الفلسطينية البارزة في السجون، إضافة إلى 100 أسير من الأسماء البارزة.

