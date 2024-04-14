التغطية مستمرة | الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم اعتراض 99% من عمليات الإطلاق و’الهجوم الإيراني فشل’
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران، حسبما أوضح الرئيس الأمريكي بايدن لنتنياهو في مكالمة جرت بينهما عقب انطلاق الرد الإيراني
بعد ترقب حذر واستعداد لأنظمة الطوارئ وتعميم الجبهة الداخلية إعلانا بوقف الفعاليات الجماهيرية في إسرائيل ليومين، أطلقت إيران فجر الأحد رشقات صاروخية مرفوقة بأكثر من 200 طائرة مسيرة تم اعتراض معظمها في الأجواء خارج حدود دولة إسرائيل بمساعدة الحلفاء أبرزهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن التي تلقت تحذيرا بعدم التدخل وإلا صارت الهدف التالي للصواريخ الإيرانية.
وعلى ضوء التطور غير المسبوق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران، حسبما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة جرت بينهما عقب انطلاق الرد الإيراني.
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رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل: "مخز وغير مبرر"
أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "بشدة الهجوم الإيراني المخزي وغير المبرر على إسرائيل" وفق ما جاء في منشورها الخاص على منصة أكس.
وأضافت رئيسة المفوضية: "أدعو إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. ويجب على جميع الجهات الفاعلة الآن الامتناع عن المزيد من التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة".
قطر: "نشعر بالقلق إزاء تطورات الشرق الأوسط وندعو الأطراف إلى ضبط النفس"
عقبت وزارة الخارجية القطرية على الهجوم الإيراني على إسرائيل، بقولها: إن "قطر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المنطقة، وتدعو كافة الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس". وأضاف بيان الوزارة: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد. ونجدد التزام دولة قطر بمساعدة كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".
رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ يهنئ القوات الإسرائيلية على نجاحها في التصدي للهجمة الإيرانية:
"كل الاحترام للجيش الإسرائيلي والقوات الجوية.
كل الاحترام للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
كل الاحترام لكم إخوتنا وأخواتنا، مواطني إسرائيل، على صمودكم غير العادي والتزامكم بالتعليمات.
سننتصر على الأعداء.
شعب إسرائيل حي!
بلينكن: "واشنطن تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل والتزامنا بأمن إسرائيل صارم"
https://twitter.com/i/web/status/1779367139519897917
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم اعتراض 99% من عمليات الإطلاق و’الهجوم الإيراني فشل’
بنيامين نتنياهو في منشور على منصة إكس: "تصدينا. منعنا. معًا ننتصر"
https://twitter.com/i/web/status/1779360614718099675
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غالانت: أوقفنا الهجوم بشكل مثير للإعجاب، وكانت هناك إصابات معدودة
قال وزير الأمن يوآف غالانت في نهاية تقييم للوضع المشتق عن الرد الإيراني غير المسبوق إن "العالم كله رأى الليلة من هي إيران، وكان احتواء الهجوم مثيرا للإعجاب وأسفر عن عدد قليل من الإصابات". نحن يقظون ومستعدون لأي سيناريو." وأضاف غالانت: "تعرضت دولة إسرائيل الليلة لهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات، وقد أوقف جيش الدفاع الإسرائيلي الهجوم بطريقة مثيرة للإعجاب". وأكد غالانت أن "المعركة لم تنته بعد، علينا أن نكون يقظين ومنتبهين لتعليمات الجيش الإسرائيلي، لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والاستعداد لأي سيناريو، في الوقت نفسه فإننا تصدينا للموجة الأكبر وفعلنا ذلك بنجاح كبير".
وزير الدفاع الأمريكي: "نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران لكن لن نتردد في التحرك لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل"
أدان وزير الدفاع الأمريكي، وهو جنرال سابق في الجيش "الهجمات المتهورة وغير المسبوقة" التي تشنها إيران ووكلاؤها في الدول المجاورة، ودعا طهران إلى وقف أي ضربات أخرى. وقال: “نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران، لكننا لن نتردد في التحرك لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل”.
نيويورك تايمز: قال مسؤولان إسرائيليان إن إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز. وكانت معظم عمليات الإطلاق من إيران، في حين انطلق جزء صغير منها من العراق واليمن. كما أطلقت إيران 110 صواريخ أرض-أرض
وسائل إعلام عربية: قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب تعرضت لـ 15 صاروخا باليستيا خلال الهجوم الإيراني