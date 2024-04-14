بعد ترقب حذر واستعداد لأنظمة الطوارئ وتعميم الجبهة الداخلية إعلانا بوقف الفعاليات الجماهيرية في إسرائيل ليومين، أطلقت إيران فجر الأحد رشقات صاروخية مرفوقة بأكثر من 200 طائرة مسيرة تم اعتراض معظمها في الأجواء خارج حدود دولة إسرائيل بمساعدة الحلفاء أبرزهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن التي تلقت تحذيرا بعدم التدخل وإلا صارت الهدف التالي للصواريخ الإيرانية.

وعلى ضوء التطور غير المسبوق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران، حسبما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة جرت بينهما عقب انطلاق الرد الإيراني.

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