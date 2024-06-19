في حين يتواصل القتال في قطاع غزة لليوم الـ258 على التوالي، تشتعل الأوضاع في الجبهة الشمالية ويرتفع مستوى التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، بالمقابل تتواصل المحاولات للتوصل الى صفقة للإفراج عن مختطفين وتهدئة في القطاع، حيث تحدث تقرير عن اجتماع رئيس حكومة قطر مع قادة حماس لمناقشة وقف إطلاق نار.

تقارير لبنانية تتحدث عن مقتل ثلاثة لبنانيين في غارة استهدفت بلدة يارون في جنوب لبنان واصابة آخرين سوريا: مقتل ضابط في الجيش في هجوم إسرائيلي ذكرت وزارة الدفاع السورية أن "ضابطاً في الجيش قتل في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقواتنا في منطقة القنيطرة ومنطقة درعا، إضافة إلى وقوع أضرار". دوي صافرات الإنذار عدة مرات في بلدات شمال إسرائيل بسبب مخاوف من تسلل أجسام مشبوهة تقارير: غارة إسرائيلية قرب صور أفادت شبكة "الميادين" ، بوقوع هجوم في بلدة برعشيت قرب بنت جبيل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" أن الهجوم تم باستخدام الطائرات المقاتلة واستهدف منزلاً في البلدة. تقرير: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها في رفح إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها في رفح. هذا ما نقلته "واشنطن بوست" عن مسؤولين ومحللين إسرائيليين. وبحسب التقرير فإن الأمور تثير احتمال دخول الحرب في مرحلة أقل حدة. الجيش الأمريكي: تدمير 9 طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن وفوق خليج عدن أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) أنها دمرت في اليوم الأخير ثماني طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين،وبحسب البيان، "تم تدمير طائرة أخرى بدون طيار فوق خليج عدن". ولم يتم معرفة وقوع إصابات أو أضرار.