تقرير: المفاوضات حول صفقة مختطفين وصلت الى طريق مسدود، وهذا هو السبب

قامت طواقم المفاوضات حول صفقة مختطفين بتحليل الرد الذي قدمته حماس طيلة الليلة الماضية، وعمليا حتى الساعة الخامسة فجرا وذلك بهدف دراسة الخطوة الإسرائيلية القادمة. وذكرت N12 أنه بعد محادثة مع الوسطاء وبعد مشاورات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الموساد دافيد برنياع الطواقم العودة من الدوحة الى إسرائيل. وأوضح مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المحادثات أن "جواب حماس سخيف ولا يترك مجالا للشك، أن السنوار لا يرغب بالتقدم نحو صفقة حاليا".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي إنه "في ظل الشروط التي نشأت، عندما يكون في نفق ومحاط بالمختطفين كدرع بشري مع الغذاء والدواء، وعندما تكون الضغوطات الديبلوماسية موجهة الى إسرائيل بقوة أكبر- هو لا يزال يحلم بتوحيد الساحات في رمضان" برأيه "في هذه الأثناء هو يكسب الوقت".

وكررت حماس في إجابتها المفصلة رغبتها تحديد هوية السجناء الأمنيين الذين سيفرج عنهم من الذين يقضون أحكاما مؤبدة ومدانين بقتل إسرائيليين. وبخصوص قضية شمال غزة، إسرائيل حددت النازحين المستعدة لعودتهم في ظل فحوصات أمنية وتحديد فئاتهم، حماس ردت بإجابة صارمة للغاية : إلغاء تام لحاجز الفحص بين جزئي القطاع وعودة كافة السكان الى شمال غزة.