الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للسنوار قبل لحظات من اغتياله

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري، مساء اليوم (الخميس)، عن فيديو جديد يتعلق باغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في حي تل السلطان بقطاع غزة.

شاهدوا التوثيق لللحظات الأخيرة من سينوار - كما تم التقاطها بواسطة طائرة بدون طيار للجيش الإسرائيلي

وكشف هغاري أنه عثر على السنوار وبحوزته سترة واقية ومسدس و40 ألف شيكل. وردا على سؤال المراسلين، أجاب أنه "على ما يبدو، مكث السنوار في مكان تحت الأرض في المنطقة. لقد أغلقنا المكان لفترة طويلة، وكان هاربا لفترة طويلة. حاول السنوار الهروب شمالا إلى مناطق أكثر أمانا - تابعنا بإصرار دون أن نعرف مكان وجوده بالضبط، وحددنا مكانه، وقمنا بالتضييق عليه واغتلناه".

وأضاف العميد دانييل هغاري أنه تم العثور على الحمض النووي للسنوار على بعد مئات الأمتار من النفق الذي عثر فيه على جثامين المختطفين الستة، وقال: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين".