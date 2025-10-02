إصابة خطيرة لضابط إسرائيلي بعد تسلل مسلح الى قاعدة عسكرية وسط قطاع غزة

أصيب ضابط إسرائيلي مقاتل من كتيبة 414 في سلاح حماية الحدود اليوم (الخميس) في عملية تسلل لمهاجم فلسطيني إلى موقع عسكري في قطاع غزة.

تسلل المسلح الفلسطيني إلى داخل القاعدة الواقعة في وسط القطاع وأطلق النار باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار وقتلوه. نتيجة لإطلاق النار الذي نفذه، أُصيب ضابط الاستطلاع بجروح خطيرة وأُصيب جنديان آخران بجروح طفيفة، وقد تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي وأُبلغت عائلاتهم.

وقع حدث غير عادي ومشابه في أغسطس\آب الماضي، عندما حاولت عدة خلايا، تضم حوالي 15 مسلحا، اقتحام موقع كتيبة كفير في خان يونس وسط القطاع، وقد نجح بعضهم حتى في التسلل إلى الداخل. مقاتلو وحدة الاستطلاع حَروب أحبطوا الهجوم المشترك، الذي شمل إطلاق نيران رشاشات وصواريخ مضادة للدروع. وقتل خلال الهجوم وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي عشرة من المسلحين.