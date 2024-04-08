تقرير: إسرائيل ترحب بالتعاون مع منظمات خارجية في التحقيق بمقتل عمال الإغاثة الأجانب

تم الكشف في حديث إذاعي على ريشت بيت صباح اليوم الإثنين أن إسرائيل ستوافق على إجراء تحقيق خارجي مستقل من قبل منظمات دولية مستقلة بشأن إطلاق النار العرضي على سبعة من عمال الإغاثة في "المطبخ المركزي العالمي" تنظيم (WCK) في دير البلح بطائرة بدون طيار من طراز "زيك". وكانت المنظمة ممثلة برئيسها الشيف خوسيه أندرس قد تقدمت بهذا الطلب بشكل صريح.

وعُرف عن إسرائيل رفضها في السابق التعاون مع المنظمات الدولية فيما يخص التحقيق في الأحداث العملياتية، لكن الوضع تبدل الآن على ضوء مقتل سبعة من عمال الإغاثة والشرخ الذي أحدثه في ثقة وكالات الإغاثة بالجيش الإسرائيلي إضافة إلى تبعات الأحوال الكارثية للنازحين الفلسطينيين على الساحة الدولية.

AP Photo/Ahmed abudraa

وقال مصدر أمني لهيئة البث الرسمية أنه سيتم تقديم كافة الأدلة والمعلومات والمعلومات الاستخبارية والمواد المرئية التي تم جمعها حتى الآن بشفافية كاملة إذا لزم الأمر إلى المنظمات الخارجية.

يشار إلى أن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي توصل إلى أنه كان من الممكن منع الحادث، وأن إطلاق النار تم بسبب خطأ المسيرة في التعرف على القافلة على الرغم من تنسيق المهمة سلفا مع الجيش الإسرائيلي الذي أكد أن المسيرات لم تتمكن من التقاط شعار المنظمة الدولية على أسطح السيارات التي استقلها عمال الإغاثة. وأمر قائد الفرقة بشكل قاطع بعدم مهاجمتهم رغم الادعاء بوجود مسلحين هناك، لكن إطلاق النار تم رغم ذلك.

ورغم ما ورد من معلومات خطيرة بشأن إطلاق نار مخالف للأوامر والإجراءات، إلا أن النيابة العسكرية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا جنائيا ضد المتورطين.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الأسترالية أنها ستعين مستشارا خاصا للعمل مع إسرائيل لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في عملية إطلاق النار على عمال الإغاثة والتي أدت إلى مقتل سبعة بينهم أسترالية.