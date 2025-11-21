أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "خمسة مسلحين قُتلوا في غارات جوية على الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في مدينة رفح خرجوا من بنية تحتية عدائية تحت الأرض"، وأضاف "مجموعة من 15 مسلحاً اقتربت من القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة، مشكلة تهديدًا مباشرًا لها".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث خارج "الخط الأصفر"، وهو الخط الذي يحدد المنطقة التي انسحبت إليها القوات الإسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأأول المنصرم.

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا