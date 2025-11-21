تقاريرلبنانية: "قتيل في هجوم بسيارة جنوب البلاد"، وترامب: "أضغط من أجل نزع سلاح حماس"
الجيش الإسرائيلي"وقع الحادث خارج الخط الأصفر"، وهو الخط الذي يحدد المنطقة التي انسحبت إليها القوات الإسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأأول المنصرم
أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "خمسة مسلحين قُتلوا في غارات جوية على الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في مدينة رفح خرجوا من بنية تحتية عدائية تحت الأرض"، وأضاف "مجموعة من 15 مسلحاً اقتربت من القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة، مشكلة تهديدًا مباشرًا لها".
وبحسب الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث خارج "الخط الأصفر"، وهو الخط الذي يحدد المنطقة التي انسحبت إليها القوات الإسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأأول المنصرم.
الجيش الإسرائيلي يدمر أنفاقاً في رفح فوق متحصنين بداخلها
بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 6 مسلحين واعتقال 5 وذلك بعد خروجهم من أنفاق رفح، تكشفت، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة من عملية "الناي السحري"، وهو اسم العملية ضد مسلحي حركة حماس المختبئين في أنفاق قطاع غزة.
فقد أفادت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي يهدم الأنفاق في رفح فوق المتحصنين داخلها، مشيرة إلى أنهم يجدون صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة.
تقرير: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من أن عنف المستوطنين قد يُعيق القدرة العملياتية للجيش
ترامب: نعمل مع لبنان والأطراف الأخرى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
ترامب يلتقي ممداني: أريد أن أهنئ رئيس البلدية، أعتقد أنه سيقوم بعمل عظيم
ترامب: أضغط من أجل نزع سلاح حماس
سفير اليونيسيف بسوريا للحدث: برامجنا تعتني بكل جوانب الطفولة
استطلاع رأي i24NEWS: هل ينبغي التحقيق مع النائبة العامة في قضية القاضي؟ وكم منكم يعتقد أن قراراتها كانت ذات دوافع سياسية؟
الشيباني يعلن اعتماد مندوب سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، اعتماد مندوب دمشق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب.
ووصف الوزير عبر منصة "إكس" هذه الخطوة بأنها تمثل التزام سوريا بإغلاق ما وصفه بصفحة "الإرث الأسود" للنظام السابق.وقدم الشيباني الشكر لدولة قطر على دعمها المتواصل لسوريا في هذا الملف
سفير اليونيسيف بسوريا للحدث: الحاجة كبيرة جدا وندعو للاستثمار في الطفل السوري
سلسلة عمليات غير عادية في الضفة الغربية: اعتقال أربعة اشخاص والقضاء على آخر - جميعهم من الشرطة الفلسطينية
الرئيس اللبناني: المبادرة تسرّع تحقيق الهدف الوطني الثابت بحصر كل سلاح خارج الدولة
الرئيس اللبناني: يجب حصر الولاء للبنان وليس فقط حصر السلاح بيد الدولة
الرئيس اللبناني: الاستقلال يبدأ بحضور الدولة لا غيابها
المبعوث الأميركي للعراق: لن نقبل أو نسمح بأي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة الجديدة
حماس: "إسرائيل تنسف ما وراء الخط الأصفر وعلى الوسطاء التدخل"
شدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم على منصة"إكس"، اليوم الجمعة، على أن "إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لكل مظاهر العمران خلف الخط الأصفر"، وتابع "عمليات النسف الإسرائيلية خلف الخط الأصفر تتطلب تدخل الوسطاء لوقفها"
وكان المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس في غزة، أصدر بيانا، أمس الخميس، أعلن فيه أن الجيش الإسرائيلي تجاوز الخط الأصفر الذي انسحب إليه عقب الاتفاق عبر التوغل في المنطقة الشرقية في مدينة غزة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي هاى منصة"إكس"، إن "الغارة استهدفت مجمع تدريبات الحركة في جنوب لبنان"، وتابع" الجيش شن، الثلاثاء الماضي، الغارة على وسط مخيم عين الحلوة، موضحاً أن من بين المستهدفين جواد صيداوي"
وزعم أدرعي أن صيداوي كان يعمل على تدريب عناصر لتنفيذ ما قال إنها "عمليات إرهابية" ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، بحسب التغريدة.
وزير خارجية الجولاني أسعد الشيباني لـ "المجلة": "لن نوقع اتفاقاً مع إسرائيل دون الانسحاب إلى خط 7 ديسمبر"