السفير الأمريكي: "المساعدات الإنسانية لغزة على رأس أولويات الرئيس ترامب"

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي اليوم (الجمعة) في إفادة للصحفيين إن الرئيس ترامب يعتبر المساعدات الإنسانية لغزة واحدة من المهام الأكثر إلحاحا لإدارته. وقال هاكابي "لقد كرس الرئيس فريقه بأكمله لدفع العملية التي بدأت بالفعل"، مؤكدا: "يجب أن يصل الغذاء بشكل آمن وعادل فقط إلى أولئك الذين يحتاجون إليه حقا - وليس إلى حماس". أجاب على سؤال i24NEWS: "الولايات المتحدة لا تتخلى عن إسرائيل - علاقاتنا كانت قوية على مر السنين"

وقال هاكابي إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم لضمان وصول المساعدات إلى وجهتها. هناك شركاء وافقوا بالفعل على الانضمام، وسينضم المزيد. هذه عملية معقدة تتطلب التخطيط والتعاون، خاصةً عندما يتعلق الأمر بنحو مليوني مواطن جائع".

وفيما يتعلق بالتدخل الإسرائيلي في العملية، قال السفير: "ستقدم إسرائيل مساعدة أمنية، لكنها لن تشارك في إدخال أو نقل الغذاء. أي ادعاء آخر باطل. تدعم إسرائيل هذه العملية، وهي عازمة أيضًا على منع حماس من الاستيلاء على المساعدات".

كما ذُكر، ردًا على سؤال من i24NEWS، أوضح هاكابي أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل. لقد كانت علاقاتنا قوية طوال فترة الإدارة الأمريكية، وقد تعززت أكثر في عهد إدارة ترامب - مع نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، والدعم المطلق لإسرائيل".

وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة يعتمد على إطلاق سراح الرهائن: "لا نعرف عددهم على قيد الحياة، وتشير التقديرات إلى وجود 21 رهينة. لكن من الواضح أن إطلاق سراحهم شرطٌ للتقدم بالصفقة".