إسرائيل تفرج عن 200 من السجناء الفسطينيين من ذوي الأحكام المرتفعة، 70 منهم سيرحلون لهذه الدول

مقابل عودة المراقبات الأربع من أسر حماس اليوم (السبت)، فإن إسرائيل مطالبة بالإفراج عن سجناء فلسطينيين من أصحاب الأحكام العالية. وتنص بنود الصفقة على أنه مقابل إطلاق سراح كل جندي إسرائيلي سيتم إطلاق سراح 50 معتقلا فلسطينيا. ومن بينهم أولئك الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد والسجن لفترات طويلة. سيتم ترحيل بعض السجناء الذي يقضون أحكاما مؤبدة إلى الخارج.

وتمركز جميع السجناء الذين سيفرج عنهم في سجني عوفر وكاتسيعوت، حيث انتظروا أمر المستوى السياسي بنقلهم. ويقضي 79 من المعتقلين محكوميات لفترات طويلة، أما الـ 121 معتقلا الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم فهم من السجناء المحكومين بالسجن المؤبد.

70 من المعتقلين أصحاب الأحكام المؤبدة سيتم ترحيلهم إلى دولة أخرى. وسيتم نقلهم إلى مصر عبر معبر رفح، حيث سيلتقون بوفد من حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذي سيستقبلهم. سيبقى جزء منهم في مصر. وسيتم ترحيل الآخرين إلى قطر وتركيا وسويسرا والنرويج.