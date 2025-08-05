الموافقة على آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى غزة عبر التجار المحليين

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صادق منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان،صباح اليوم (الثلاثاء) على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر القطاع الخاص، وذلك استمرارًا لقرار الكابينيت بتوسيع نطاق المساعدات. تأتي هذه الخطوة بهدف "تقليل الاعتماد على جمع المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

في إطار بلورة الآلية، تمت المصادقة من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك وفقًا لعدة معايير وتقييم أمني دقيق. البضائع المسموح بها تشمل المنتجات الغذائية الأساسية، أغذية الأطفال، الفواكه والخضروات، ومستلزمات النظافة. سيتم تحويل المدفوعات مقابل شراء البضائع عبر التحويلات المصرفية فقط، وذلك تحت آلية رقابة وإشراف. جميع البضائع ستخضع لتفتيش دقيق من قبل سلطة المعابر البرية في وزارة الأمن قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وأفيد" أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تفعيل آليات الرقابة والإشراف على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع تورط منظمة حماس في عمليات جلب وتوزيع المساعدات."

وفي هذا السياق، ذكر مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS قبيل مشاورات موسعة مقررة اليوم أن "رئيس الحكومة يفحص جميع الخيارات بالنسبة للمستقبل". وأضاف المصدر أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عاد إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب، "حيث الجميع متفقون على أنه يجب التوصل إلى صفقة تشمل جميع المختطفين".