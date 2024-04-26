تصعيد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية: مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة آخر في جبل دوف والجليل

في حادثة مأساوية وقعت ليلة بين الخميس والجمعة، لقي شريف سواعد، مواطن إسرائيلي، حتفه نتيجة تعرضه لنيران مضادة للدبابات في منطقة جبل دوف. في تطور منفصل، أصيب سعاد، من سكان مراس العين في الجليل، بجروح خلال قيامه بأعمال البنية التحتية أثناء قيادته لشاحنة هندسية، مما أدى إلى إصابته بعد وقت قصير من الهجوم الذي أدى إلى وفاة سواعد.

في تطور جديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، هاجم عناصر حزب الله قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة هار دوف ليلة بين الخميس والجمعة. استخدم المهاجمون صواريخ مضادة للدبابات تم إطلاقها من الجانب اللبناني من الحدود، مما استدعى رداً إسرائيلياً بإطلاق نيران المدفعية تجاه مصدر النار وتنفيذ هجمات جوية على أهداف في لبنان.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن الطائرات الحربية قصفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في كفر شوبا وهيكل عسكري في مركبا جنوب لبنان. كما تم الكشف عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان، وهو ما دفع القوات الإسرائيلية لشن هجوم بالدبابات من منصة إطلاق في منطقة شبعا.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بوقوع إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي وتدمير مركبتين عسكريتين في "كمين مشترك". حزب الله أعلن مسؤوليته عن الهجوم، مشيراً إلى أن العملية تمت في الساعة 11:00 مساءً.

في سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة النطاق في جنوب لبنان الأربعاء الماضي، رداً على هجمات سابقة من حزب الله، حيث تم استهداف 40 هدفاً وصفت بأنها تابعة للتنظيم في منطقة قرية عيتا الشعب. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت منشآت تخزين أسلحة وبنية تحتية وأهداف أخرى تستخدمها المنظمة في المنطقة.