التغطية متواصلة | القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في جباليا وحي الزيتون وتقارير عن تبادل إطلاق النار
تشهد الجبهة المركزية للحرب في إسرائيل والمتركزة في قطاع غزة تطورات مقلقة مع تجدد صواريخ حماس على الأراضي الإسرائيلية وإعلان الجيش الإسرائيلي التحرك من جديد في جباليا
تسبب صاروخ أطلق من قطاع غزة بأضرار جسيمة لحقت بشقّة في أشكلون (عسقلان)، وأصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة.
تشهد الجبهة المركزية للحرب في إسرائيل والمتركزة في قطاع غزة تطورات مقلقة مع تجدد صواريخ حماس على الأراضي الإسرائيلية وإعلان الجيش الإسرائيلي التحرك من جديد في جباليا حيث سُمع دوي التفجيرات في مدن الساحل الإسرائيلية.
وتتواصل المناوشات على الجبهة الشمالية التي شهدت أمس انفجار طائرة بدون طيار بالقرب من بيت هليل، قبل منتصف الليل بقليل، أعقبها إطلاق خمسة صواريخ على الجليل سقطت في مناطق مفتوحة.
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وزير الخارجية البريطاني: حظر الأسلحة على إسرائيل سيقوي حماس ويقلل فرص التوصل إلى اتفاق
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز إنه "لن يكون من الحكمة" فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وأضاف: "بحال أعلنت عن حظر اليوم، لربما سيساعدني ذلك في هذه المقابلة، لكنه عملياً سيقوي حماس ويضعف إسرائيل ويقلل من فرصة التوصل إلى صفقة رهائن". وأضاف كاميرون أن عملية كبيرة في رفح "ستكون خطيرة للغاية"، لكنه شدد على أن "إطلاق تصريح سياسي ما ليس هو الرد الصحيح. نحن بحاجة إلى الاستمرار في التأكد من أننا نتصرف وفقًا للقانون".
القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في جباليا وحي الزيتون وتقارير عن تبادل إطلاق النار
وسط تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملياته في جباليا اعتبارا من ليلة أمس السبت، أفاد المتحدث في بيان الأحد بأن فرقة غزة داهمت جباليا من الشمال والشرق وقد وردت تقارير عن تبادل إطلاق نار.
وتتواجد الفرقة 99 التي تضم لواء الاحتياط يفتاح وكرملي في منطقة شريط نيتساريم الذي يشق القطاع من الشرق إلى الغرب، فيما تقوم قوات ناحال بعمليات في حي الزيتون ومناطق أخرى. وحققت الكتيبة 931، بالإضافة إلى الخسائر، إنجازات في الأيام القليلة الماضية عندما عثرت على وسائل قتالية في مدرسة في الحي، ودمرت البنية التحتية بمن فيها من مسلحين.
وفي جنوب القطاع شرق رفح، بدأت عملية إخلاء السكان، حيث تفيد التقارير بفرار 300 ألف مواطن حتى الآن. وفيما تجري قوات الفرقة 162 معارك ضد خلايا ميدانية جديدة، تمكن جفعاتي والمدرعات ويهلام من تحديد موقع فتحات الأنفاق والقضاء على المسلحين. إلى جانب ذلك، أصيب خلال الأسبوع الفائت في عملية رفح، ستة مقاتلين إسرائيليين، بجروح، بينها خطيرة، نتيجة انفجارات وحوادث.
تجري فصول هذه المعركة على خلفية التطورات الجديدة التي تمثلت بإطلاق الصواريخ نحو مدى أبعد من بئر السبع ونزلت في أشكلون (عسقلان)، التي دوت فيها صفارات الإنذار آخر مرة قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
وفي الشمال كثف حزب الله في الأيام الأخيرة عدد عمليات إطلاق النار، بما في ذلك توسيع نطاق إطلاق النار باتجاه نهاريا، في خطوة يبدو أنها منسقة مع حماس في الجنوب. وفي الوقت نفسه، تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على عدد من عناصر الحزب، نهاية الأسبوع الماضي في جنوب لبنان، حيث بلغ عدد ضحايا حزب الله منذ بداية الحرب 294.
الولايات المتحدة تسحب سرب F15 من الأردن شارك طياروه في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل
قامت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، باستعادة السرب 494، الذي يشغل طائرات F15، بعد أن تمركز خلال الأشهر القليلة الماضية في قاعدة أمريكية في الأردن، في إطار رفع حالة التأهب في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب في غزة التي انفتحت على أكثر من جبهة.
كما شارك الطيارون المقاتلون من السرب 494 الشهر الماضي في إحباط الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي شمل إطلاق حوالي 300 صاروخ كروز وطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية.
وأقيم حفل استقبال للطيارين مع عائلاتهم، لدى هبوط المقاتلات من القاعدة الأمريكية في الأردن إلى القاعدة في بريطانيا. وتمت الإشارة إلى وجود لافتات على المقاتلات تشير إلى الهجمات التي شاركت بها في الشرق الأوسط بما في ذلك إسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقت من إيران.
افتتاح معبر إيريز الغربي الجديد وتوقع دخول نحو 40 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة
تم الإعلان عن افتتاح معبر إيريز الغربي بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم الأحد للمرة الأولى على الرغم من أن العمل فيه لم يكتمل بعد. في الوقت نفسه، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة بشق طريقها إلى غزة. ومن المتوقع أن تدخل خلال النهار حوالي 40 شاحنة عبر المعبر، الأمر الذي سبب خيبة أمل كبيرة لأعضاء حركة "الأمر 9" الذين قالوا: "إنها عشية يوم الذكرى، والحكومة الإسرائيلية تقدم عرضًا إضافيا للعار. لا ينبغي أن تمر أي مساعدات إلى أن يعود آخر المختطفين".
والدة المختطف تامير أدار المحتجزة جثته في غزة: "هناك تمثيل بالجثث، ولا وقت للموتى أيضاً"
قالت ياعيل أدير، والدة القتيل المخطوف تامير أدير، والتي تحتجز جثته في غزة، في مقابلة مع موقع واينت: "ليس لدي أي فكرة بأي ظروف يتم احتجاز جثته. في بعض الأحيان يكون هناك تمثيل بالجثث. الدولة لا تقوم كفاية بما يلزم، لا وقت للقتلى – هم أيضا ليس لديهم الوقت". وأضافت: "غدًا سنذهب إلى نير عوز، سأذهب إلى منزل تامير لإشعال شمعة تخليداً لذكراه. هذا العام هو عام فريد بالنسبة للكيبوتس، وهذا هو العام الأول الذي يتم فيه إحياء ذكرى العديد من الضحايا في نير عوز - ولا يزال هناك 36 مختطفًا، وعشرة ننتظر جثامينهم ليتم دفنهم".
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