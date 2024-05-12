القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في جباليا وحي الزيتون وتقارير عن تبادل إطلاق النار

وسط تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملياته في جباليا اعتبارا من ليلة أمس السبت، أفاد المتحدث في بيان الأحد بأن فرقة غزة داهمت جباليا من الشمال والشرق وقد وردت تقارير عن تبادل إطلاق نار.

Atia Mohammed/Flash90

وتتواجد الفرقة 99 التي تضم لواء الاحتياط يفتاح وكرملي في منطقة شريط نيتساريم الذي يشق القطاع من الشرق إلى الغرب، فيما تقوم قوات ناحال بعمليات في حي الزيتون ومناطق أخرى. وحققت الكتيبة 931، بالإضافة إلى الخسائر، إنجازات في الأيام القليلة الماضية عندما عثرت على وسائل قتالية في مدرسة في الحي، ودمرت البنية التحتية بمن فيها من مسلحين.

Abed Rahim Khatib/Flash90

وفي جنوب القطاع شرق رفح، بدأت عملية إخلاء السكان، حيث تفيد التقارير بفرار 300 ألف مواطن حتى الآن. وفيما تجري قوات الفرقة 162 معارك ضد خلايا ميدانية جديدة، تمكن جفعاتي والمدرعات ويهلام من تحديد موقع فتحات الأنفاق والقضاء على المسلحين. إلى جانب ذلك، أصيب خلال الأسبوع الفائت في عملية رفح، ستة مقاتلين إسرائيليين، بجروح، بينها خطيرة، نتيجة انفجارات وحوادث.

Arnold Nativ

تجري فصول هذه المعركة على خلفية التطورات الجديدة التي تمثلت بإطلاق الصواريخ نحو مدى أبعد من بئر السبع ونزلت في أشكلون (عسقلان)، التي دوت فيها صفارات الإنذار آخر مرة قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وفي الشمال كثف حزب الله في الأيام الأخيرة عدد عمليات إطلاق النار، بما في ذلك توسيع نطاق إطلاق النار باتجاه نهاريا، في خطوة يبدو أنها منسقة مع حماس في الجنوب. وفي الوقت نفسه، تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على عدد من عناصر الحزب، نهاية الأسبوع الماضي في جنوب لبنان، حيث بلغ عدد ضحايا حزب الله منذ بداية الحرب 294.