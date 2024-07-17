تغطية متواصلة|| نصرالله: أطلقنا أكثر من 120 صاروخا على إسرائيل وسنصل أيضا إلى البلدات التي لم نهاجمها بعد
هاجمت طائرات سلاح الجو خلال الليل البنى التحتية لمنظمة حزب الله • هذا وقام الجيش الإسرائيلي باستهداف عدد من المناطق جنوب لبنان ردا على إطلاق النار
اليوم الـ 285 للحرب: خلال ليل (الأربعاء) رصدت 15 عملية إطلاق نار باتجاه نهاريا، تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة، رداً على ذلك - هاجم سلاح الجو ليلاً البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وتحدث هنية مع وزير الخارجية التركي وقال له: "لقد استجبنا للاقتراحات التي قدمها لنا الوسطاء، لكن إسرائيل تتهرب من الإجابة".
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أعلن نصر الله أن الهجمات التي تعرض لها مواطنون لبنانيون في الأيام الأخيرة أدت إلى رد بإطلاق أكثر من 120 صاروخا على إسرائيل، وستؤدي إلى هجمات في أماكن لم يهاجمها حزب الله بعد. كما خاطب سكان جنوب لبنان وتعهد بأن حزب الله سيعيد بناء منازلهم. وكرر نصر الله تصريحه - أنه طالما استمرت الحرب في غزة - فإن القتال على الجبهة اللبنانية سيستمر، وقال "منذ 10 أشهر الحرب تهددنا ولسنا خائفين منها ومستمرون في المقاومة".
إسرائيلي يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا دخل قلقيلية عن طريق الخطأ - ونجا دون أن يصاب بأذى
أنقذت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر نحو 70 عاما، بعد أن قاد سيارته بطريق الخطأ إلى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وجرى ذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المدنية ومنسق العمليات في المناطق. ولم يصب المواطن بأذى، والقضية قيد التحقيق.
نصرالله: الضغط يعمل والاقتصاد في إسرائيل ينهار ووضعه سيء"
ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء الشيعية، قال فيها إن "إسرائيل في أسوأ وضع تعيشه على الإطلاق. نسمع في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تدمير الهيكل الثالث. ولأول مرة في تاريخها لا تستطيع إسرائيل تحقيق أهدافها، وتستخدم القتل العشوائي لتبرير الوضع الذي وصلت إليه". وأضاف أن “الحوثيين حولوا ميناء إيلات إلى ميناء مفلس. لا توجد سفينة تصل إلى هناك. إن غلاء المعيشة والاقتصاد المنهار في إسرائيل يظهران ثمار ضغوطنا"
الجيش الإسرائيلي يهاجم المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ على سديروت
طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت الليلة أهدافا في شمال قطاع غزة، في المنطقة التي تم إطلاق منها ثلاثة صواريخ باتجاه سديروت أمس. تم تحديث ذلك من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أن قوات الفرقة 162 تواصل عملياتها في رفح جنوب قطاع غزة. ولم تقع إصابات في الأحداث. كما يعمل اللواءان الثالث والثامن وسط قطاع غزة"
هنية: تعاملنا بإيجابية مع مقترحات الوسطاء وإسرائيل تتهرب
تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب في قطاع غزة. وبحسب هنية: "لقد تعاملنا بإيجابية مع المقترحات التي قدمها لنا الوسطاء، لكن إسرائيل تتهرب من النتائج المطلوبة، ولا تريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وعدوانها على قطاع غزة".