اليوم الـ 285 للحرب: خلال ليل (الأربعاء) رصدت 15 عملية إطلاق نار باتجاه نهاريا، تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة، رداً على ذلك - هاجم سلاح الجو ليلاً البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وتحدث هنية مع وزير الخارجية التركي وقال له: "لقد استجبنا للاقتراحات التي قدمها لنا الوسطاء، لكن إسرائيل تتهرب من الإجابة".

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