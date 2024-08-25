تقرير: "إسرائيل قصفت منصات الإطلاق التي كان من المقرر إطلاقها عند الساعة الخامسة فجرا، وتم تدمير جميع الأهداف"

في الهجوم الاستباقي ضد حزب الله، ضربت إسرائيل منصات الإطلاق التي كان من المقرر إطلاقها عليها عند الساعة الخامسة فجراً باتجاه تل أبيب. جاء ذلك في صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر استخباراتي غربي، الذي قال إنه تم تدمير جميع هذه المنصات.