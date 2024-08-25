تغطية متواصلة||تقرير: إطلاق أكثر من 100 قذيفة لحزب الله تجاه إسرائيل وسلاح الجو الإسرائيلي يشن ضربات واسعة جنوب لبنان
جاء هذا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن رصده هجوما وشيكا لحزب الله ضد إسرائيل والذي قام في أعقابه بشن هجوم استباقي جنوب لبنان
أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن رصد "استعدادات حزب الله لشن هجوم وشيك بالصواريخ ضد حزب الله وعلى ضوء ذلك بدأ بهجوم استباقي ضد حزب الله" وعلى ضوء ذلك شن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات واسعة في جنوب لبنان، وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان سكان جنوب لبنان "أنتم في خطر، سنهاجم أي تهديد لحزب الله. وكل من يتواجد بمناطق ينشط بها حزب الله عليه الابتعاد منها فورا لحماية نفسه وعائلته".
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نتنياهو: رصدنا تحضيرات حزب الله لهجوم وأمرنا بإزالة التهديد
علق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الضربة الاستباقية التي شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، قائلا في بداية اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الذي انعقد في مقر وزارة الأمن بتل أبيب: "رصدنا هذا الصباح استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل. وبالتشاور مع وزير الأمن ورئيس الأركان، أصدرنا تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل استباقي لإزالة التهديد. نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لحماية بلدنا، وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم والاستمرار في التمسك بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".
البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب ما يحدث في إسرائيل
قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الرئيس بايدن يتابع عن كثب الأحداث في إسرائيل ولبنان. وكان منخرطا مع فريق الأمن القومي الخاص به طوال المساء". وأضاف كيربي أنه "تحت إشرافه، يجري مسؤولون كبار في الولايات المتحدة اتصالات مستمرة مع نظرائهم الإسرائيليين. سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل من أجل الاستقرار الإقليمي”.
تقرير: "إسرائيل قصفت منصات الإطلاق التي كان من المقرر إطلاقها عند الساعة الخامسة فجرا، وتم تدمير جميع الأهداف"
في الهجوم الاستباقي ضد حزب الله، ضربت إسرائيل منصات الإطلاق التي كان من المقرر إطلاقها عليها عند الساعة الخامسة فجراً باتجاه تل أبيب. جاء ذلك في صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر استخباراتي غربي، الذي قال إنه تم تدمير جميع هذه المنصات.
حزب الله في بيان رسمي: ردا على اغتيال فؤاد شكر أطلقنا طائرات مسيرة وصواريخ
نشر حزب الله بيانا رسميا قال فيه إن عمليات الإطلاق باتجاه الشمال تأتي ردا على اغتيال فؤاد شكر في الضاحية ببيروت. وجاء في بيان المنظمة أن "حزب الله بدأ هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات بدون طيار باتجاه عمق إسرائيل وهدف عسكري سيتم الإعلان عنه لاحقا"، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، تم إطلاق صواريخ على عدة مواقع عسكرية والقبة الحديدية". حزب الله في أعلى درجات الجاهزية. وستكون العقوبة قاسية بشكل خاص إذا تعرض المدنيون للأذى"
الجيش الإسرائيلي يعمل بمفرده – ولكن بالتنسيق مع الجيش الأمريكي؛ 150 عملية إطلاق حتى الآن باتجاه الشمال
اعتبارًا من الساعة 05:30، تم إطلاق حوالي 150 صاروخًا من لبنان باتجاه البلدات الشمالية، من الجولان إلى الجليل الغربي. تم الكشف عن عدة حالات سقوط وتم تسجيل عشرات الاعتراضات. ويعمل الجيش الإسرائيلي في الشمال دون تدخل أمريكي ولكن بالتنسيق مع الجيش الأمريكي.
تقرير سعودي: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل
وذكرت شبكة "العربية" السعودية أن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية.
وزير الأمن الإسرائيلي يعلن عن "وضع خاص" لمدة 48 ساعة في الجبهة الداخلية
وزير الأمن يوآف غالانت يعلن وضعا خاصا على الجبهة الداخلية في كافة أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة. وأضاف أن "إعلان حالة الطوارئ سيسمح للجيش الإسرائيلي بوضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات وإغلاق المواقع في الأماكن ذات الصلة".
ديوان رئيس الوزراء: نتنياهو وغالانت يديران الحدث في مقر وزارة الأمن بتل أبيب
أبلغ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت سيديران الحدث من الغرفة المحمية بمقر وزارة الأمن في تل أبيب
نتيجة للهجوم الاستباقي، تم تأجيل عمليات الإقلاع والهبوط في المطار
بسبب الوضع الأمني، سيتم تأجيل الإقلاع من تل أبيب هذا الصباح ولن تقلع الطائرات خلال الساعات القليلة القادمة وسيتم توجيه الرحلات المتجهة إلى تل أبيب للهبوط في مطارات بديلة في المنطقة. ذكرت هيئة المطارات أنه من المستحسن أن يظل جمهور المسافرين على اطلاع مع شركات الطيران المختلفة فيما يتعلق بالتغييرات في الجداول الزمنية.
الكابينيت بجلسة خاصة عند الساعة السابعة صباحا
في الساعة 07:00، تم استدعاء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر لعقد جلسة خاصة في أعقاب العملية الاستباقية ضد حزب الله. ولم تتم الموافقة على هذا الإجراء مسبقًا من قبل مجلس الوزراء على الرغم من عواقبه المحتملة. وقال مصدر سياسي إن "الأمر يتعلق بإزالة تهديد فوري ضد مواطني إسرائيل".
نجمة داود الحمراء: "بعد تقييم الوضع - نحن في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد"
قال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، زاكي هيلر، إنه في أعقاب الوضع الأمني وبعد تقييم الوضع الذي كان قائما الليلة من قبل الرئيس التنفيذي لنجمة داود الحمراء، إيلي بن، "رفعت المنظمة حالة التأهب وهي في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد".
صفارات الإنذار أيضا في ميرون وقرب نهاريا
إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في مدرسة سدي ميرون وساسا. كما تم تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من تسلل طائرة معادية إلى سلسلة من البلدات في الجليل الغربي بالقرب من نهاريا أيضًا.
إصدار تعليمات للسكان في الشمال بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية
أبلغت مجالس الجولان والجليل الأعلى وكتسرين وبلديات معالوت ترشيحا ونهاريا سكانها أنه وفقا لتقييم الوضع، يجب عليهم البقاء بالقرب من المناطق المحمية، والحد من التحركات وتجنب التجمعات. كما أبلغ المزارعين بعدم الخروج إلى الحقول.
الجيش الإسرائيلي ببيان غير عادي:"رصدنا استعدادات لحزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل"
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بيانا عن "استعدادات حزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل وإن القوات الأمنية "تهاجم أهدافا بشكل محدد لإزالة التهديد"، وتحدثت قناة "الميادين " اللبنانية عن هجمات قوية وواسعة في مناطق بجنوب لبنان، وطلب من السكان على طول خط التماس البقاء في الأماكن المحمية، وذكر مسؤولون سياسيون أن إسرائيل جاهزة لرد حزب الله على المدى القريب.