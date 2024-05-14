تقديرات أمريكية: إسرائيل نشرت عددا كافيا من الجنود لدخول واسع الى رفح

قال اثنان من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN الليلة (الثلاثاء)، إن الإدارة تقدر أن إسرائيل نشرت ما يكفي من الجنود على أطراف مدينة رفح في غزة لدخولها على نطاق واسع في الأيام المقبلة. لكن بحسبهم، فإن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة ليسوا متأكدين في الوقت الحالي مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت بالفعل قرارًا نهائيًا باتخاذ مثل هذه الخطوة، والتي لا تتوافق مع رأي الرئيس بايدن.

وقال أحد المسؤولين أن إسرائيل لم تقترب من تنفيذ الاستعدادات الكافية- مثل تجهيز البنية التحتية لتوفير الغذاء، النظافة والمأوى- استعدادا لإجلاء محتمل لأكثر من مليون غزي يتواجدون، وفقا له حاليا في رفح.

ويشار الى أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان صرح أمس، أن بلاده ستواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل وستحرص على أن كل ما تم المصادقة عليه في قانون المساعدات أن يتم تحويله. مع ذلك أضاف، قمنا "بتأخير شحنة من القنابل الثقيلة لأننا نعتقد أنه من الخطأ اقتحام رفح". ووفقا له :"أوضح الرئيس بايدن أنه لن يزود معدات معينة إن كان سيتم اقتحام رفح، لكن هذا لم يحدث بعد".