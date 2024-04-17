تقرير: استعدادات حثيثة لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح

بدأ الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة برفع مستوى الجاهزية للعملية البرية الموسعة في مدينة رفح جنوب غزة وفي مخيمات المنطقة الوسطى، وصودق على الفكرة العملياتية المركزية من قبل الهيئة العامة للجيش الإسرائيلي ووزير الأمن واستعرضت أمام الكابينيت الأمني.

ووفقا للنشر في "والا" فإنه بموجب تعليمات وحدة العمليات التابعة لهيئة الأركان الإسرائيلية، فإنه في المرحلة الأولى، قوات مقاتلين بدأت بتعزيز منطقة فرفة غزة، وستعمل ضد خلايا نشطة لمسلحين في شمال ووسط غزة. وبناء على ذلك، بدأ الجيش في الساعات الأخيرة بزيادة قوات المدفعية وناقلات الجنود المدرعة والغرف الحربية المتنقلة والمقرات والعربات المدرعة في منطقة فرقة غزة. ووفقا لما نقلته مصادر أمنية فإنه يجري من خلف الكواليس سباق بين قادة الوحدات العسكرية على قيادة العملية البرية.

كما قال المسؤولون الأمنيون أنه اتخذ قرار بتنفيذ عدد من الخطوات الرئيسية لتحضير المنطقة فيها. توسيع المساعدات الإنسانية، والحصول على الشرعية الدولية بالتشديد على الولايات المتحدة والدول الأوروبية لدعم العملية البرية في رفح. في حين شدد أحد المسؤولين الأمنيين خلال حديثه للموقع أن "الجيش الإسرائيلي لم يتنازل ولا مرة عن إمكانية عمليات الاغتيال المستهدفة في قطاع غزة ضد قادة حماس بما يشمل عملية المفاوضات وأيضا خلال العملية في رفح ومخيمات المنطقة الوسطى.

تناول المتحدث باسم وزارة الإعلام المصرية ضياء رشوان، صباح اليوم (الأربعاء)، موضوع العملية البرية الإسرائيلية في رفح، ووجه تهديدًا ضمنيًا تجاه إسرائيل. وتساءل رشوان في حوار مع قناة العربية: "هل تفهم إسرائيل تماما معنى تحذيرات مصر من الدخول إلى رفح؟ هل ستختار هذا الخيار على حساب السلام المستمر منذ 45 عاما، وتضع مصر في موقف حيث لا تعرف إسرائيل حقاً كيف سيكون رد فعلها؟".