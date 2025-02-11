الجيش الإسرائيلي يكشف عن مصير أكبر مختطف إسرائيلي سنا في غزة

أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عائلة شلومو منتسور(86 عاما) أكبر مختطف في قطاع غزة، والذي اختطف من كيبوتس كيسوفيم، أن منتسور قتل خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 وأن جثمانه في قطاع غزة.

اعتمد قرار الإعلان على وفاته وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي على معلومات استخباراتية تم جمعها على مدار الأشهر الأخيرة وأكدتها لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة الأديان والشرطة الإسرائيلية.

منتسور، المختطف الإسرائيلي الأكبر سنا في غزة، هو أحد المختطفين الذي طالبت إسرائيل بالإفراج عنه في إطار الصفقة، وجثمانه من المتوقع أن يعود إلى إسرائيل في نهاية المرحلة الحالية.