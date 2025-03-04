الكشف عن توثيق للجندي الإسرائيلي ماتان انغريست وهو في أسر حماس

نُشر الاثنين أول توثيق من شريط فيديو للجندي الإسرائيلي ماتان أنغريست، بعد 514 يومًا من اختطافه من دبابة محترقة في موقع ناحال عوز العسكري، وهو مصاب وفاقد للوعي، وقد تم اختطاف متان وهو مصاب بجروح خطيرة ويعاني من أوجاع جهنمية. ووفقا لعمته خاض تحقيقات مع التعذيب وتم احتجازه في ظروف غير إنسانية في غزة، ورغم ذلك لم يتم شمله في المرحلة الإنسانية لكونه جنديًا في الجيش الإسرائيلي.

وقالت عنات أنغريست والدة ماتان: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ جميع مراحل الصفقة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب وإعادة متان الذي حياته في خطر، وجميع المختطفين إلى الوطن قبل إرساله المزيد من الجنود الذين لن يعودوا".

وسقط زملاؤه، قائد الدبابة الكابتن دانييل بيرتس والرقيب إيتاي حين، في المعركة التي قاتلوا فيها إلى جانب ماتان وتم اختطاف جثامينهم إلى غزة، وسقط معهم زميلهم الرقيب تومر ليبوفيتش.

Forum des familles d'otages

وتلقت أسرته منه إشارة الحياة قبل نحو شهر، أي بعد 495 يوما من اختطافه، بعد أن رآه الناجون من الأسر المفرج عنهم مؤخرا. بالإضافة إلى ذلك، قبل حوالي ستة أشهر، عثر الجيش الإسرائيلي على توثيق له في قطاع غزة، والذي صورته له حماس.